Conosciamo tutti oramai la funzione di Facebook che permette agli iscritti di organizzare una raccolta fondi in occasione del proprio compleanno, scegliendo tra le associazioni no profit verificate dalla piattaforma. Quello che forse non sappiamo è che dal 2015 ad oggi l’iniziativa del social network ha fruttato a livello mondiale una cifra straordinaria, cioè oltre 1 miliardo di dollari andati in beneficienza, e che anche in Italia lo strumento è uno dei più amati dagli utenti di Facebook. A 2 anni di distanza dal lancio l’iniziativa non sembra avere un calo di popolarità e le associazioni di volontariato continuano a beneficiare di donazioni preziose, soprattutto in un momento critico come quello che stiamo vivendo.

La consuetudine estremamente anglosassone di lanciare un’iniziativa benefica per il proprio compleanno è stata fatta propria da Save the Dogs and other Animals ben prima che il più famoso social network la trasformasse in una pratica comune. Abbiamo imparato ben presto, infatti, che la stima dei donatori per chi fonda un’associazione si traducono nel desiderio di un segno concreto di affetto quando compie gli anni e che il regalo diventa un’occasione preziosa per acquisire attrezzature o realizzare piccoli progetti molto concreti.

Quest’anno il “sogno” della Presidente di Save the Dogs, Sara Turetta, è di donare un furgone al canile di Licola Mare (Pozzuoli), struttura che nonostante anni di attività in convenzione con l’ASL Napoli 1 non ha mai avuto le risorse per acquistare un proprio autoveicolo. L’eroismo dei volontari del posto ha permesso di raccogliere giorno e notte animali feriti o abbandonati e di trasportarli con automezzi privati, ma con l’incremento delle attività di sterilizzazione grazie al progetto #NonUnoDiTroppo la situazione è diventata insostenibile. Se si troveranno i 20.000 euro necessari, verrà acquistato un furgone areato e condizionato che renda l’operatività dell’associazione animalista Oreste Zevola più efficiente, nel rispetto di persone e animali.

Sotto il video appello di Sara e qui il sito per fare un regalo a Sara e ai volontari del canile di Licola.