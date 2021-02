Stanno arrivando in queste ore alcuni riscontri molto interessanti per gli utenti Huawei che sono ansiosi di testare l’aggiornamento contenente HarmonyOS nei prossimi mesi. In particolare, dopo il punto della situazione condiviso esattamente una settimana fa sul nostro magazine, oggi 10 febbraio tocca prendere atto che il produttore cinese con ogni probabilità rilascerà a breve la versione finale di EMUI, vale a dire EMUI 11.1. A tal proposito, è stato riportato che potrebbe essere questa l’ultima build di questa generazione, con la prospettiva di toccarla con mano a marzo 2021.

Occasione utile, questa, per imbattersi già nel kernel HarmonyOS. Quello riportato stamane, infatti, è uno step fondamentale per Huawei. Dopo il lancio della versione stabile di EMUI 11.1, infatti, gli sviluppatori daranno il via agli aggiornamenti software basati su HarmonyOS. Quindi, questa build EMUI rappresenterà a tutti gli effetti la versione base nel sistema smartphone in vista dell’arrivo del nuovo sistema operativo. A tal proposito, diventa molto importante analizzare la tabella di marcia di questo brand.

I piani di Huawei per il test in beta di HarmonyOS

Cercando di scendere maggiormente in dettagli, trapela che il test mobile della beta concepita per HarmonyOS potrebbe iniziare a febbraio. Allo stesso tempo, almeno stando alle ultime informazioni fornite da Huawei Central, il test su larga scala pare essere destinato a scattare a marzo. Dopo questa fase incentrata sulla beta a numero chiuso, Huawei aprirà i test per più utenti. Insomma, finalmente conosciamo i prossimi step concepiti dall’azienda.

Aggiungiamo anche che, a detta del presidente dell’area software di Huawei, Wang Chenglu, oltre il 90% dei dispositivi verrà aggiornato o spostato su HarmonyOS. Insomma, ci apprestiamo a vivere un 2021 davvero ricco di novità estremamente importanti per lo sviluppo software del produttore. Che ne pensate delle tempistiche che sono trapelate proprio in queste ore?