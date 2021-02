“Fatti a Mano”: un percorso artistico per oltrepassare l’impossibilità attuale di incontrarsi attraverso la creazione a distanza di veri e propri manufatti d’arte. Di che si tratta? E’ un ciclo di laboratori di creazione, a cura di Fabrizio Pallara,che prevede sette appuntamenti attraverso la guida di artisti che si alterneranno in streaming dal Teatro Torlonia di Roma, a partire da venerdì 12 febbraio e fino al 26 marzo.

Li chiamano i venerdì creativi perché attraverso un viaggio di avvicinamento all’arte si riscopre la manualità e la voglia imparare e costruire oggetti a distanza.

Il tempo che si trascorre in casa, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, è veramente tanto. A questo si aggiunge il lungo periodo in cui non è permesso uscire per andare a teatro, al cinema o dagli amici: e dunque quale occasione migliore per lasciarsi avvolgere dal buio della sala per abbandonarsi alla magia dello spettacolo, attraverso un percorso alternativo. Così lo spazio teatrale – luogo per eccellenza di elaborazione artistica – diventa officina dell’arte con artisti e artiste che accompagnano i partecipanti nella realizzazione dei manufatti.

Un’esperienza d’arte a cui possono partecipare tutte e tutti, a partire da 6 anni in su, che “esplora lo spazio tra pensiero e manualità – scrivono i promotori –valorizzando l’uso del corpo e dell’immaginazione”.Gli appuntamenti si svolgeranno ogni settimana, alle ore 17.

Al via venerdì 12 febbraio con la prima delle tre nuove esperienze d’arte, “La lanterna magica” a cura di Malombra, in cui a partire da una semplice scatola ciascuno dei partecipanti potrà realizzare la sua personale lanterna magica, antica antenata del cinema, ed esplorare il suo utilizzo per raccontare storie, dallo storyboard alla realizzazione delle singole scene, fino alla narrazione.

Con “A quattro a quattro”, a cura di Else edizioni, previsto per venerdì 19 febbraio,si lavorerà alla creazione di un quaderno fatto a mano. Carta e colori, materiali semplici assemblati con pazienza e maestria artigianale per realizzare un oggetto di uso quotidiano, un regalo perfetto per tutte le età.

Il terzo appuntamento, venerdì 26 febbraio, dal titolo “Impressioni a Contatto”, a cura di Iperico, esplorerà il mondo della cianotipia: un’antica tecnica di stampa manuale che, con la composizione e la ricerca, dona nuovo valore a oggetti quotidiani e li trasforma, grazie alla luce, in “impressioni” dall’inconfondibile tonalità blu di Prussia.

Venerdì 5 marzo 2021, ci sarà il quarto appuntamento con la seconda delle nuove esperienze d’arte, “Teste di Carta”a cura di Gianni Puri, che adoperando materiali poveri e/o di recupero – come cartoncino, carta riciclata, legno, carta da imballo – si produrrà una serie di ritratti attraverso la tecnica del diorama.

Il quinto appuntamento venerdì 12 marzo, con “Stampemobili”a cura di MOOK, permetterà ai partecipanti di creare una vera e propria scultura mobile danzante, attraverso l’uso di stoffe, carte, cartoncini, legno, plastica e materiali vegetali, sperimentandone la stampa.

Sesto appuntamento è previsto venerdì 19 marzo ed è intitolato “Quello che ti voglio dire”, acura di Sara Basta. Partendo da un’idea per un disegno, o da una frase, i partecipanti saranno guidati nella personalizzazione di oggetti mediante ricami dedicati su diversi supporti: zaini, fazzoletti, mascherine, astucci in cotone, per poi destreggiarsi autonomamente, su qualunque formato.

Con“Personalissimo Abbecedario Portatile”, a cura di Libri Fatti a Mano, si entra nelsettimo appuntamento, venerdì 26 marzo, con la terza e ultima delle nuove esperienze d’arte, che proporrà la realizzazione di un libro ricavato attraverso frammenti di vecchi volumi danneggiati. Un solo foglio, poche pieghe e qualche taglio che serviranno a creare un personalissimo abbecedario.

Un momento specialeè previsto l’8 e il 9maggio, giornate incui si potranno portare al Teatro Torloniagli oggetti realizzati a casa durante tutti i laboratori FATTI A MANO per esporli in rassegne e mostre dedicate alla creazione e alla manualità. Un intero fine settimana in cui saranno anche riproposti tutti i laboratori in presenza.

E’ anche questo il teatro che anima la creatività e la sapienza artigianale per stabilire un dialogo e oltrepassare questa lunga e difficile chiusura dentro le mura di casa.

Per l’esposizione dei propri manufatti è necessario inviare richiesta a atelier@teatrodiroma.net

Facebook: @teatroargentinaroma @teatroindia @teatrovillatorlonia

Instagram:teatrodiroma

YouTube: Teatro di Roma

Spreaker: Teatro di Roma

Sito web: www.teatrodiroma.net

Radio India: www.spreaker.com