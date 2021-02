Sta tenendo banco in queste ore la storia della disponibilità di PS5 su Amazon, in relazione ad alcune scorte che sono state messe in vendita all’interno dello store ieri 9 febbraio, poco prima delle 10. Una notizia che rafforza alcuni concetti da noi espressi lo scorso fine settimana e che la dice lunga sulla necessità di fare molta attenzione all’improvvisa aggiunta di unità nei vari market. Nonostante sia un periodo complesso, infatti, con un po’ di fortuna potreste portarvele a casa anche a prezzo di listino.

Cosa sappiamo sulla disponibilità di PS5 su Amazon del 9 febbraio

La notizia importante di stamane non si riferisce tanto alla disponibilità di PS5 in se su Amazon, quanto al fatto che il market sta spazzando via tutti i dubbi di coloro che hanno effettuato l’ordine. Alla luce della scarsa mole produttiva, infatti, molti ritenevano che quello di ieri potesse essere stato un errore. In sostanza, il timore è che la consegna della console non ci sarebbe mai stata, con ovvio rimborso per coloro che hanno portato a termine l’ordine in quei pochi minuti.

Così non è stato, almeno stando alle prime testimonianze che è possibile raccogliere oggi 10 febbraio. Nei vari gruppi Facebook dedicati al prodotto Sony, infatti, ci sono diverse testimonianze riguardanti il prodotto in consegna oggi. Se non addirittura già consegnato stamane sul presto. Dunque, la disponibilità di PS5 su Amazon è stata effettiva, motivo per il quale invitiamo ancora una volta tutti a fare molta attenzione con questo store. Il tutto, naturalmente, sperando che la situazione si sblocchi una volta per tutte a partire dal mese di marzo.

Sony PlayStation 5 Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima...

Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove...

Ovviamente, appena avremo ulteriori riscontri sulla disponibilità di PS5 vi forniremo qualche informazione extra, in modo da essere sempre in prima linea sull’argomento. Anche voi avete effettuato l’ordine su Amazon nella giornata di ieri? Riportateci la vostra esperienza.