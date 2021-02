Le notizie del giorno sono, due delle notizie del giorno, va beh, ma le notizie del giorno sono, Draghi propone di allungare l’anno scolastico fino a tutto giugno, così da colmare le lacune create dalle troppe ore di lezioni perse durante l’anno, Amadeus ammette che non sarà il Festival della Rinascita, ma quello della Consapevolezza, ciò nonostante si ostina a affermare che la musica non si ferma.

Partiamo dalla prima.

Neanche il tempo di leggerla che già si scatena l’inferno.

Inferno di varia natura, ovviamente.

Da una parte ci sono i sindacati, che dicono che no, non è pensabile, perché i contratti degli insegnanti non prevedono ciò. Vuoi che i sindacati non alzino gli scudi? Dai, non scherziamo.

Dall’altra ci sono gli studenti, che di andare nelle classi pollaio già non hanno voglia ora, il rischio di infettarsi e di infettare i familiari sempre dietro l’angolo, figuriamoci a giugno, col caldo, senza distanziamenti, senza aria condizionata, con le mascherine.

Per non dire di chi dovrà fare l’esame di maturità, ancora uno dei massimi misteri italiani, tipo l’Italicus, Ustica o i cerchi nel grano nella campagna dalle parti di Osimo.

I professori, non ci vogliamo mettere i professori?, stanchi di essere costantemente bistrattati, loro che ricevono uno stipendio non certo altissimo, costretti da un anno a fare i conti con la DAD e pronti a lamentarsi neanche fossero tutti interisti di come a loro vengano sempre rinfacciati i tre mesi di vacanze e le diciotto ore massimo di lavoro settimanali, mentre in realtà lavorano tantissimo tra preparare le lezioni, aggiornarsi, correggere i compiti, i consigli di classe, quelli di istituto, i colloqui coi genitori, gli scrutini, lo studio per stare al passo coi tempi, di lavorare fino a fine giugno no, a meno che non si metta mano al portafogli e si aumentino gli stipendi, già sono bistrattati, cornuti, pure mazziati no.

Sapete come la penso sulla DAD.

Nel caso non lo sapeste riassumo.

Credo che la DAD, al secolo Didattica a Distanza, sia del tutto inutile per le scuole primarie, le vecchie elementari. Per i bambini la presenza è fondamentale, e quello che è stato fatto durante il primo lock down è stato del tutto inutile, opinione mia, ci mancherebbe. Diverso è per i ragazzi delle superiori, sulle medie, per questioni pratiche, non ho opinioni. Credo che è vero che nulla sia equiparabile alle scuole in presenza, seppur in certi casi anche quelle facciano sufficientemente cagare, ma sono altresì convinto che la DAD può essere un buono strumento coi ragazzi, anzi, in alcuni casi sia decisamente meglio. Certo, ci sono i tanti disagi che il vivere in situazioni precarie e provvisorie comporta, come anche i problemi di device e di connessione, ma non è che in quei casi la scuola in presenza fosse proprio tutta rose e fiori. Diciamo che se di fronte a una nuova DAD per le elementari avrei invocato la sospensione dell’anno scolastico, esattamente come in guerra, per le superiori tra il niente e la DAD è decisamente meglio la DAD e tra la DAD e i rischio contagio pure.

Che però la DAD abbia comportato per gli insegnanti uno sforzo supplettivo, non per tutti, magari, per quelli coscienziosi e volenterosi, beh, lo darei per scontato, per tutti o quasi lo smart working è equivalso a lavorare il doppio, a pari stipendio e con tutte le difficoltà del caso, certo, in altri casi gli statali si sono trovati, per dirla con Ichino, a fare lunghe vacanze pagate a casa, ma gli insegnanti no, loro, statali, hanno dovuto lavorare e ingegnarsi.

Come per tutti il Covid è stata una emergenza, direi che in questo caso mal comune come sempre non è mezzo gaudio, ma almeno la constatazione amichevole di non essere i soli a essersela presa nel culo.

Sembra però che non tutti la vedano alla medesima maniera.

Perché appena è arrivata questa proposta assurda di allungare la scuola fino a fine giugno, assurda per i motivi di cui sopra, le aule sono spesso piccole per il numero di studenti, le classi pollaio le chiamano così per un motivo preciso, sono strette e senza la possibilità di stare distanti, sono calde, tanto quanto ora sono fredde, spesso senza termosifoni, le mascherine a complicare il tutto, per non dire di quella faccenduola dell’organizzazione familiare, appena è arrivata questa proposta assurda di allungare la scuola fino a fine giugno, ecco che si sono levate due tifoserie: chi ha assolutamente osteggiato la cosa, parlo di insegnanti, in prevalenza, “non potete farci lavorare in quelle condizioni con lo stesso stipendio”, chi ha contrapposto il solito “siete dei privilegiati che fate tre mesi di vacanze a lavorate solo diciotto ore la settimana”.

Quest’ultima accusa, queste ultime accuse, in genere, mandano fuori di testa gli insegnanti, come un drappo rosso per un toro.

Citi i tre mesi di vacanza o le oggettivamente poche ore in classe e rovesciano gli occhi all’indietro come Linda Blair, schiumando e urlando. In genere si citano esami, scrutini, collegi, nel caso delle vacanze, anche se almeno due mesi non glieli toglie neanche l’esorcista, mentre nel caso delle ore in classe si contrappongono alle diciotto ore massimo, i compiti da correggere, le lezioni da preparare, gli aggiornamenti da fare, i colloqui coi genitori, i collegi, gli scrutinii, i consigli di classe e di istituto, le riunioni, gli aggiornamenti e chi più ne ha più ne metta.

Mi fermo.

Tanto quanto gli insegnanti, generalizzo, vanno fuori di testa quando gli si dà, sostanzialmente, dei privilegiati per via delle vacanze e delle ore di lavoro, non concentratevi sul fatto che ciò risponda o meno alla verità, a me manda fuori di testa un dettaglio del ragionamento col quale, in genere, ripeto, gli insegnanti medesimi replicano alle accuse di lavorare poche ore, anche se a fronte di uno stipendio sicuramente non alto. Lasciamo da parte tutte le nostre ipotetiche considerazioni, lasciate da parte le esperienze dei vostri amici che negli ultimi, vuoi per la crisi, vuoi perché non gli è riuscito di fare quel che volevano hanno ripiegato sull’insegnamento, lasciate da parte tutto. Concentratevi su di me, iouuuuu, su di me, a me gli occhi, please.

Le ore passate a preparare le lezioni, a aggiornarci, a studiare. Prendete questo indizio e lasciatelo da parte.

Lo so, così è difficile, ma voi siete svegli, potete farcela.

Amadeus è passato dall’essere Luigi XIV che se ne va dicendo “o come dico io o niente”, e in quel “come dico io” era compreso il pubblico in sala, la sala stampa in presenza, la folla per strada, lo show da Super Bowl, la normalità superata a sinistra dallo sfarzo, a un più pragmatico “meglio questo che niente”, dove la faccenda prende i contorni grotteschi di premi consegnati col carrello, conferenze stampa in remoto, tutto fatto a distanza, la totale assenza del circo intorno al Festival, con buona pace di artisti e case discografiche, che in genere spendono e spandono per andare al Festival proprio per fare promozione ovunque e comunque, non certo solo per quei cinque minuti scarsi di passaggio a serata. Uno spettacolo per certi versi consono al clima del paese, è vero, ma sicuramente desolante, se si considera che ci hanno fracassato i cabasisi perché dicevano che sarebbe stata la ripartenza. Un tecnico che si è beccato il Covid, allarmando tutti, poi, sicuramente non aiuta, ma sembra sia un caso isolato, e la speranza è che tale rimanga. Quello che però fa davvero sorridere, perché va bene passare da Re Sole a Beppe Furino, a correre per la squadra tutta la partita, è questo suo continuare a dirci che la musica non si è fermata, e non si ferma, come se il boschetto della fantasia dentro il quale il presentatore e direttore artistico del prossimo Festival non fosse limitrofo al mondo reale, ma tipo Fantasilandia, tutto cockatail e sorrisi, magari anche un nanetto di nome Tattoo a assecondarlo.

Perché ho messo insieme queste due notizie, accomunate in apparenza solo dall’essere nate a causa della pandemia, e dall’averci proiettati, almeno dall’avermi proiettato, non penso che le parole di Amadeus riguardino proprio tutti, diciamo me e quanti vivono nel comparto della musica e dello spettacolo, in uno scenario di desolazione e distruzione, il nostro futuro affidato a gente che evidentemente non sa esattamente di cosa si parla e ostinatamente arroccato in posizioni populiste destinate a sciogliersi al primo raggio di sole timido?

L’ho fatto perché in fondo questo è un diario, e la scuola, io padre di quattro figli, e la musica, io critico musicale, sono il mio pane quotidiano. Ma anche perché leggere di quelle proteste, condivisibili nella sostanza, a mio avviso bizzarre nei modi, e pensare come invece nel comparto musicale di proteste non ce ne siano mai a sufficienza, e quando ci sono sono assolutamente irrilevanti, mi ha dato parecchio da pensare, da riflettere, da interrogarmi.

Seguitemi.

Proviamo a far finta che non sia mai esistito il Covid. O proviamo a ipotizzare che il Covid passi prestissimo e che prestissimo, come per magia, la medicina sembra non essere sufficiente, si torni esattamente alla vita come era prima.

Fate voi, siamo nel 2019 o in un qualsiasi anno futuro, Covid Free. No, non qualsiasi qualsiasi, diciamo un qualsiasi anno futuro prossimo, a un certo punto credo che vorrei anche smettere di lavorare, se possibile.

Come passi le giornate, Michele, dovrebbe a questo punto chiedermi qualcuno, così da darmi modo di spiegarlo.

Ecco, risponderei, non ho idea di come io passi le giornate. Ci devo pensare. Perché so che faccio un sacco di cose, ma dovessi dirti così, a freddo, cosa, mi occorrerebbe di prendere del tempo per pensarci. Va beh, parto dalla più facile, scrivo. Non c’è giornata che passi senza che io scriva, questo lo so per certo. E di conseguenza non c’è giornata che passi che io non legga. Leggere è un lavoro? Sì, per me leggere è un lavoro. Poi sto sui social, parecchio. Anche quello per me è lavoro. Certo, difficile distinguere quando posto o commento per lavoro e quando per faccende personali, mi si potrebbe far notare, ma anche quando posto cose mie personali sto lavorando, il mio profilo privato è seguito da quasi tanta gente quanto quello pubblico, neanche le medesime persone, per altro, ho costruito un personaggio, lo sapete, ne state leggendo qui, che è tanto pubblico quanto privato, e nel dire questo sto sicuramente dimostrando che anche il privato è in realtà pubblico, quindi sì, sto sui social per lavoro. Su molti social, per di più, recentemente sto studiando Clubhouse e Twitch, tocca sempre stare aggiornati, è evidente.

Ok, quindi, scrivo, leggo, sto sui social. Poi? Ascolto musica, cavolo, quasi me lo dimenticavo. Ascolto musica. Molta musica. Ascolto le novità, faccio ricerche, cercando novità che non passano dalle nostre parti, ascolto anche molte novità che ancora non sono neanche arrivate sul mercato. Poi ascolto roba vecchia, per fare confronti, ripassare, anche per piacere, è ovvio, sempre che esista distinzione tra l’uno ascolto e l’altro.

Quando prima dicevo che passo molto tempo sui social non ho specificato che parte del tempo che passo sui social è legato direttamente al mio lavorare con la musica. Perché posto sempre i miei pezzi scritti e quindi devo rispondere ai commenti, devo e voglio, ok, e perché tramite le varie possibilità che i social consentono passo un sacco di tempo a vedere la musica ancora non pubblicata, o pubblicata da poco prevalentemente da piccole, piccolissime realtà, a volte direttamente dagli artisti, che ogni santo giorno mi arrivano.

Ho detto vedere, non ascoltare, è vero. Siete attenti, lo riconosco. Il fatto è che io non riuscirei anche volendo a ascoltare tutta la musica che mi arriva ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno. Qualcosa come quattromila album, anni fa mi sono preso la briga di contarli, ma oggi saranno sicuramente di più. Anche avessi il tempo necessario, e dubito di averlo, non saprei poi che fare. Dovrei rispondere singolarmente a tutti? Dovrei recensire tutti? Dovrei proporre tutti a discografici che conosco e stimo? Ne ascolto qualcuno, a caso, senza seguire una logica, e probabilmente sbaglierò metodo, perché buona parte di quel che ascolto non merita il mio tempo. Ogni tanto, va detto, mi capita qualche chicca incredibile, e allora rispondo, ne scrivo, mi prodigo. Ma capita di rado, molto di rado.

Ovviamente questa cosa fa incavolare un sacco di gente, che si lamenta della mia maleducazione, non rispondo neanche con un ciao, della mia arroganza, chi mi credo di essere, stocazzo?, della mia poca professionalità. Questo genera altre perdite di tempo, al punto che tempo fa, quando avevo acceso il Crowdfunding Pop Babilonya, per la nascita dell’etichetta dedicata al cantautorato femminile, avevo messo tra i premi alcune esplicite provocazioni. Roba tipo, vuoi che ascolti il tuo brano e ti dica cosa ne penso?, pagami tot, vuoi che io venga a vederti dal vivo?, fanno tot, fino al punto di arrivare a offrire la mia collaborazione per comparire come protagonista di video e altre situazioni assurde. Una provocazione, ovviamente, scritta con un gergo anche molto ostile, tipo “sei uno che nessuno si sta cagando da sempre, vuoi che ti ascolti io, etc etc”.

Questo pure è parte del mio lavoro, quindi. In tempi di pace, di quelli si sta parlando, c’è anche andare in giro, fino a febbraio scorso facevo una media di dieci chilometri al giorno a piedi.

Vai a riunioni per progetti futuri, format tv, radio, vai a interviste in location più o meno canoniche, vai a conferenze stampa, no, alle conferenze stampa non sono quasi mai andato, vai a trovare artisti in studio, ascolta lavori in corso d’essere. Un sacco di tempo andava via così, andrà via così. Poi ci sono i concerti, di sera, e gli show case, a volte di giorno. Le presentazione dei dischi usciti, dove mi chiamano a volte come moderatore. Ci sono le lezioni, tengo workshop e master, per fare le quali, in genere, passo ore a studiare, e per tenere le quali, spesso, ospito artisti che spesso mi trovo a andare a prendere. Ci sono i pranzi e le cene di lavoro, i caffè di lavoro. Non ho un ufficio, molto spesso lavoro al bar, incontrando lì gente che viene da fuori.

Ci sono le telefonate, cavolo cosa mi dimenticavo, quelle portano via almeno tre, quattro, a volte anche cinque ore al giorno. Con artisti, discografici, colleghi… no, colleghi no, addetti ai lavori, diciamo addetti ai lavori. Si parla, si chiacchiera, si racconta, ci si confronta, spesso mi capita di dare consulenze, al telefono, a volte anche dal vivo. Anche lì, mentre parlo al telefono, in genere, cammino, anche a casa, altri chilometri a piedi.

Guardo anche la televisione, poi, molte serie tv, molti film, mi tengo aggiornato, cerco di capire come cambia quel linguaggio, lo studio. Leggo un sacco di giornali, online, solo online, navigo ore e ore, tutti i santi giorni, passando di palo in frasca, devo pur capire come gira il mondo.

Poi ci sono i macroprogetti, quelli che occupano una porzione della mia vita, una soltanto, e che nel mentre ne occupano buona parte, un film da scrivere, un programma, radio o tv, un libro da scrivere, una piece teatrale, un disco da produrre, quel che è, quando arrivano portano via tempo al resto, che comunque rimane, sempre, costante.

Per questo, anche per questo, non ho giorni che io possa ritenere di vero riposo, mai, tra un lunedì e una domenica ci sono pochissime differenze, giusto se faccio qualcosa in famiglia o con gli amici, e comunque devo sempre trovare il modo di recuperare quel tempo, anche se di tempo affatto perduto si tratta. Idem per le vacanze, lavoro anche durante le vacanze, e se magari limito il tempo che passo a scrivere, lo faccio perché prima mi sono portato avanti, ho messo da parte materiale, come la formica della favoletta della formica e la cicala. Nonostante questo, non si leggano queste mie parole come uno che si sta lamentando, la frase che più spesso mi sento dire da chi mi chiede “Cosa fai nella vita” e a cui rispondo quanto sopra, magari praticando una sintesi in “Scrivo di musica”, è: “Beato te, ti invidio molto, lavori e ti diverti”. Per non dire di quanti, per insultarmi, e sono tanti, tantissimi, mi dicono che io lavoro grazie agli artisti che stronco, vivendo di luce riflessa. Non ho citato il tempo che passo a replicare insulto per insulto agli haters, quello lo metto più nei passatempo piacevoli.

La domanda che potrei pormi è: quale di queste attività verrebbe interpretata come lavoro da chiunque non sia io? Il fatto che buona parte di queste attività vengano svolte come passatempo dalla stragrande maggioranza della gente le rende meno lavoro? Il fatto che in tempi di guerra come questi, guerra per tutti quelli che lavorano nel settore a eccezione di Amadeus e Tattoo, io mi debba scervellare per trovare nuove idee, alternative alla stasi, vie di fuga in caso di crollo, mi debba, cioè, rimboccare le maniche e costruire sulle macerie rende il mio essere uno che lavora in un settore agonizzante meno agonizzante? Se mi lamentassi pubblicamente perché ho “dovuto” passare un paio d’ore su Clubhouse, come oggi, per altro, a parlare di Sanremo, verrei preso a maleparole?

A questo punto qualcuno avrà fatto la faccia di chi non ci può davvero credere, gli occhi fuori dalle orbite, come chi è affetto da tiroidismo, le rughe della fronte che compongono una figura molto simile a una svastica: ma questo sta paragonando il suo essere uno che si occupa di musica a un lavoro carico di responsabilità civili e sociali come quello dell’insegnante?

Sì, confesso che l’ho appena fatto e andrò anche oltre.

Credo, lo credo fermamente, ne ho le prove, che buona parte dei lavori, almeno dei lavori che non siano meccanici, ma probabilmente anche parti di quelli, prevedano che si debba passare del tempo, molto tempo, troppo tempo, a fare studi, aggiornamenti, a prepararsi per quel che si andrà a fare, e che tutto questo non venga remunerato come parte del lavoro che si svolge.

Tutti.

Credo, invece, che se per fare una lezione a scuola il giorno prima tu passi dieci ore a prepararla, a fronte di un collega che invece non ce ne passi neanche una, tu sarai quello che agli occhi della tua coscienza è nel giusto e lui nel sbagliato, ma da qui a pretendere che ti si paghi per qualcosa che non è in realtà prevista da nessun tipo di contratto è in sé sbagliato, perché è proprio come il tuo lavoro è stato concepito a essere sbagliato.

Il fatto, cioè, che nel tuo lavoro sia lasciato alla coscienza del professionista l’essere o meno sul pezzo, il dedicare tempo e attenzione al proprio lavoro, essere attenti, aggiornati, dediti con passione al mestiere, è una aberrazione. Come è una aberrazione che non sia possibile licenziare in tronco chi invece decide di fare il minimo consentito, sempre le stesse lezioni, i compiti sempre uguali, i test al posto delle interrogazioni, i video al posto delle spiegazioni. Il fatto che invece non sia prevista, oltre a una laurea in determinate materie e il passaggio di un concorso, nessun tipo di meritocrazia, che ovviamente comporti aumenti di stipendio, come che si chieda una propensione per il mestiere, come invece avviene in genere in ogni cazzo di mestiere al mondo, beh, va dritto dritto nel campo della follia pura.

Il lavoro degli insegnanti è bistrattato, è vero, e a fronte della mole di lavoro di chi lo fa con coscienza e impegno, e di chi ritiene la propria professione al pari di una missione, la responsabilità di educare e istruire le nuove generazioni come impegno primario, venga remunerato con uno stipendio davvero esiguo è il colpo di grazia dato a un corpo agonizzante, ma il bistrattamento e tutto il resto non dipende certo da chi si lamenta di quella porzione di insegnanti che ruba lo stipendio, quanto proprio da quegli insegnanti lì, rei di aver fatto scivolare una categoria un tempo ammirata e rispettata in fondo alla scala sociale, con la complicità di una classe politica che ha cominciato a scardinare il mondo dell’istruzione e della cultura a suon di tagli e di slogan quali “Con Dante non si mangia”.

Per contro, ritengo che il trattamento diverso che il Festival ha rispetto a tutto il resto del comparto musicale e dello spettacolo, il paracadute fornito dalla televisione di stato, sempre lo stato, a permettere qualcosa che in ogni altro contesto è puro sogno, sia l’ennesimo esempio di come ci sono pesi e misure diversi, chi, per usare un termine populista, ha sempre e comunque il culo al caldo e chi no, mai.

Quindi sì, io paragono il mio lavoro a quello degli insegnanti, e come io vengo pagato per quello che faccio, a prescindere da quello che devo fare a monte o ho fatto a monte per arrivare al risultato, che io impieghi dieci minuti o un giorno a scrivere un pezzo non frega a nessuno, e credo che così facciano praticamente tutti, salvo i dipendenti pubblici, mi urge sottolineare.

Perché se io il lavoro non lo faccio o lo faccio male, non me lo pagano.

Se non faccio quello che devo, per intendersi, non mi fanno neanche più lavorare. Magari si sparge la voce, e non lavoro proprio più. E non è solo la faccenda dell’essere liberi professionisti, attenzione, è la faccenda di non essere parte del pubblico impiego.

Mia moglie, Marina, che lavora in una multinazionale, dipendente, quindi, vive una situazione analoga alla mia, per certi versi, studia, si aggiorna, sta sempre sul pezzo, anche fuori da quello che è genericamente indicato come orario di lavoro, e con lo smart working sta lavorando molto più di prima. Se mai lavorasse male, o non facesse quello che è parte del suo lavoro, ne pagherebbe le conseguenze. Non le passerebbe neanche per l’anticamera del cervello di dire che quello che fa per stare sul pezzo è lavoro non pagato, perché viene pagata per fare quello che le è stato chiesto, come è affar suo. La possibilità di essere o meno coscienziosa non entra mai in campo, perché si punta sul merito, quindi merito e coscienziosità vanno ovviamente a braccetto, in assenza di merito è facile che qualcuno lasci la coscienza al mare e si appresti a affrontare l’anno senza di essa.

Intendiamoci, non ho scritto tutto questo per dire che la scuola fa schifo, non lo penso e non penso neanche che il corpo insegnante sia composto in buona parte di menefreghisti. Credo però che di menefreghisti ce ne siano, e che se io fossi uno di quelli che lavora con coscienza, come lavoro con coscienza nel mio campo, farei di tutto per non avere al mio fianco chi non lo fa. Pretenderei il merito, anche a rischio di far entrare in vigore la possibilità di essere licenziati, non perché io creda che sia bene ambire a avere meno diritti, ma perché credo fermamente che abusare di certi diritti stia portando a distruggere un nucleo nevralgico come la scuola. Ambirei a un mondo della scuola frequentato da eccellenze, assolutamente ben pagate, competenti e appassionate, credo che questo si meritino i nostri figli, e credo che questo si meriti una nazione come la nostra, che invece che azzerare la cultura proprio sulla cultura dovrebbe iniziare a ipotizzare una rinascita. E ambirei anche a un mondo nel quale io venga pagato anche solo per il fatto che esisto e respiro, perché mentre esisto e respiro sto pensando a cosa andrò a scrivere domani, a cosa potrei sviluppare con questa o quell’azienda, a come far diventare quell’intuizione un format, un corso, un libro, quel che è.

No, scherzo, mi sta benissimo di continuare a essere quello che è fortunato perché di lavoro incontra i cantanti, a patto che però ogni insegnante riconosca che anche mentre sto stravaccato sul divano a guardare su Instagram le foto in bikini di Dua Lipa mentre parlo con voi su Clubhouse sto lavorando.