Al Grande Fratello vip 2020 cambiano ancora gli equilibri. Qualcuno è pronto a pensare che si tratti della troppa permanenza nella casa e quindi dello stress, altri ancora che, in vista della finale, le maschere stiano cadendo creando scompiglio anche in quei rapporti che sembravano solidi, vedi quello tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Il fatto che lui l’abbia nominata, ha fatto andare in crisi la conduttrice che continua ad aggirarsi per casa parlando del significato dell’amicizia e non solo, ma dove sta la verità? Il pubblico si è diviso in #teamZorzi, convinti che proprio l’influencer abbia fatto bene a nominare Maria Teresa Ruta rea di essere un po’ falsa e bugiarda, pronta a tutto per farsi notare, e chi, invece, si dice #teamRuta sicuro che, invece, sia proprio Tommy il cinico e bugiardo della situazioe.

Proprio Maria Teresa Ruta oggi ha voluto sottolineare che forse le parole che Pupo ha rivolto a Zorzi, accusandolo di essere cinico, un po’ cattivo e, quindi, degno del mondo dello spettacolo, ha fatto scendere in campo anche Francesco Oppini che sui social ha fatto notare “che lui ha sempre avuto ragione su tutto. Su tutto”. Il riferimento è chiaramente alla Ruta che fino a questo momento si è nascosta dietro la maschera dell’amicizia al fianco di Tommy solo per poter avere dalla sua parte i follower dell’influencer e adesso per lei è venuto il momento di fare i conti con la verità ovvero con il fatto che forse l’imbuto stringe e lei potrebbe essere la vittima.

Da una parte ci sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, dall’altra adesso si sono schierate Dayane Mello, Giulia Salemi, che proprio nelle scorse ore ha litigato con la conduttrice, e Maria Teresa Ruta, pronta a chiudere adesso con i due. Cosa succederà questa sera durante lo show di Tommy? Verrà a galla qualche nuovo modo per ricompattare o rovinare per sempre queste nuove fazioni?