Ha sconvolto un po’ tutti il documentario Framing Britney Spears del New York Times, divulgato da Hulu lo scorso venerdì. Un viaggio nell’ascesa e nella caduta della Principessa del Pop che affronta soprattutto le sue lotte per la salute mentale, la pressione mediatica che ha subito per anni e la condizione di persona che vive (o sopravvive) sotto l’asfissiante tutela legale di suo padre. Il documentario spiega anche lo stato della controversia legale tra la Spears e suo padre Jamie, che dal 2008 è la persona responsabile del controllo totale sulle sue finanze, sulle sue proprietà e di fatto sulle sue libertà personali.

Britney Spears è sotto tutela da quando fu ricoverata in una clinica psichiatrica ormai quasi 13 anni fa e nonostante sia tornata a lavorare con delle residency a Las Vegas è sempre rimasta sotto il controllo di suo padre, che sostanzialmente decide ogni aspetto della sua vita personale e professionale. Anche la custodia dei suoi due figli le è stata concessa dal tribunale solo al 30%, mentre il restante 70 spetta all’ex marito Kevin Federline. Nel novembre 2020, la cantante ha provato a chiedere la rimozione di suo padre dal ruolo di tutore ma ha perso la battaglia in tribunale. Jamie Spears mantiene il ruolo di co-tutore con la società finanziaria Bessemer Trust, sebbene il giudice non abbia escluso future revisioni del suo ruolo.

Dopo che Framing Britney Spears ha ricostruito questa situazione con un accento sulle sofferenze che il conservatorio ha causato alla cantante, decine di attori, giornalisti, opinionisti si sono schierati sui social a favore della cantante, perfino chiedendole scusa – come ha fatto la rivista Glamour – per i giudizi che ha subito in questi anni dai media, che si sono accaniti su di lei con morbosità cercando di scavare nel suo privato.

E la stessa Britney Spears sembra aver risposto indirettamente a quell’ondata di messaggi apparsi online con l’hashtag #FreeBritney, quello usato dal movimento di fan che da anni chiede la sua liberazione dal tutorato. Su Twitter, martedì sera, Britney Spears ha condiviso un video di una sua performance sulle note di Toxic sul palco. In quello che è forse un riferimento indiretto alle sue condizioni attuali, la Spears ha invitato tutti a considerare che ogni giudizio sulla vita altrui è sempre arbitrario.

Non riesco a credere che questa performance di Toxic sia di 3 anni fa!!! Mi piacerà sempre stare sul palco…. ma mi sto prendendo il tempo per imparare ed essere una persona normale… Mi piace semplicemente godermi le piccole cose della vita di tutti i giorni!!!! Ogni persona ha la sua storia e la sua opinione sulle storie degli altri!!!! Abbiamo tutti così tante vite belle luminose e diverse!!! Ricorda, non importa quello che pensiamo di sapere sulla vita di una persona, non è niente in confronto alla persona reale che vive dietro l’obiettivo!!!!

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage …. but I am taking the time to learn and be a normal person ….. I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ — Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021

Un messaggio che da molti è interpretato come l’ennesima richiesta di aiuto da parte di una donna che non può disporre liberamente della sua vita (e nemmeno dei suoi social network). Gli effetti del documentario prodotto dal New York Times potrebbero dispiegarsi tra qualche tempo nel corso della battaglia legale che contrappone Britney Spears al padre, aiutando a maturare una diversa visione della condizione della cantante. Il suo compagno Sam Asghari, dopo la visione di Framing Britney Spears, è intervenuto sui social definendo Jamie Spears “un totale idiota“, di fatto sposando le tesi del movimento #FreeBritney che considera l’uomo una sorta di approfittatore senza scrupoli.

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives 🌹🌸🌷🌼!!! Remember, no matter what we think we know about a person's life it is nothing compared to the actual person living behind the lens 📷✨ !!!! — Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021

Secondo Page Six, la cantante starebbe anche preparando il suo personale documentario sulla sua vita, ma teme che il controllo legale da parte di suo padre impedisca al progetto di vedere la luce.