Arriva il live dei BTS per MTV Unplugged, lo show esclusivo dell’emittente statunitense che dal 1989 ha mostrato al pubblico di tutto il mondo la dimensione più intima del pop e del rock. Il patto, infatti, è che gli artisti si esibiscano senza particolari artifici ma solo con il conforto degli strumenti acustici.

Recentemente la sfida è toccata a Liam Gallagher, ma ora il mondo del k-pop dei Seul fa un ulteriore salto verso l’Occidente: i BTS sbarcano su MTV Unplugged per riproporre i loro successi in una versione mai ascoltata prima. La notizia ha già mandato in subbuglio la Army, la corposa fanbase dei 7 ragazzi di Dynamite che vive un rapporto intenso e costante con i loro beniamini.

Lo show dei BTS per MTV Unplugged andrà in onda martedì 23 febbraio alle 21, orario degli Stati Uniti, ma lo spettacolo sarà fruibile da tutto il mondo. In Italia, per esempio, sarà possibile assistere alla diretta a partire dalle 3 del mattino di mercoledì 24 febbraio.

Il 2020 per i BTS è stato un anno esplosivo: oltre al successo del disco BE i sette ragazzi di Seul si sono confermati un fenomeno mondiale con il singolo Dynamite che ha mostrato la loro nuova dimensione artistica, con ogni singolo elemento più presente in tutte le fasi di produzione. Soprattutto Dynamite è stato il primo singolo cantato interamente in lingua inglese, nonché il primo brano dei Bangtan Boys a svettare le classifiche degli Stati Uniti.

La scaletta dello show dei BTS per MTV Unplugged non è stata ancora resa nota, ma è quasi sicuro che i Bangtan Boys eseguiranno i loro più grandi successi per offrire al pubblico un’esperienza più intima. Questo, almeno, è il comunicato diffuso dall’emittente MTV.

Di seguito lo spot che annuncia lo show dei BTS per MTV Unplugged, un altro ticket staccato dal k-pop in continua avanzata in tutto il mondo.