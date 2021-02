Sta arrivando in Europa un nuovo aggiornamento dedicato ai possessori di un Huawei P40 Lite. Nonostante lo smartphone sia stato lanciato poco meno di un anno fa sul mercato privo dei servizi Google (a detta di tanti un limite difficile da superare), è altrettanto vero che il device abbia fatto registrare interessanti dati sulle vendite. In linea coi suoi predecessori insomma. Non è un caso che la notizia riportata nella giornata di ieri, in merito al blocco degli aggiornamenti mensili per il prodotto, abbia fatto non poco rumore.

Primi dettagli sull’aggiornamento 301 per Huawei P40 Lite

Quali sono le prime informazioni raccolte questa mattina per Huawei P40 Lite, a proposito del nuovo aggiornamento 301? Con un peso di poco superiore ai 100 MB, la patch di dicembre difficilmente porterà con sé nuove funzioni per lo smartphone. Dunque, almeno sulla carta dovrebbe trattarsi del solito upgrade concepito per migliorare gli standard di sicurezza del dispositivo e, al massimo, le sue prestazioni generali. Tanto basta per consigliare a tutti il download appena arriverà la notifica via OTA.

Questo, almeno, quanto è stato riportato stamane dal sito Huawei Upgrade. Solo con la piena distribuzione del suddetto aggiornamento in Italia avremo qualche indicazione in più per il pubblico. Resta il fatto che la patch arrivi a distanza di poche ore dall’annuncio secondo cui Huawei P40 Lite, stando al nuovo piano del produttore asiatico, avrebbe iniziato da subito a ricevere patch trimestrali. Probabile che, almeno per qualche mese, ci siano ancora upgrade mensili (o quasi) per un prodotto tanto diffuso.

Dunque, oggi 9 febbraio abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione che occorra un po’ di tempo prima che si passi dalla teoria alla pratica con le novità sulle tempistiche di rilascio degli aggiornamenti. E, stavolta, ai possessori di un Huawei P40 Lite va bene così.