Selvaggia Lucarelli torna all’attacco. Il suo ruolo di giornalista, di opinionista e di critica, almeno sui social, la spinge a dire la sua sull’argomento che più le sta a genio anche se questo spesso significa non essere coerenti. Questa è l’accusa che le viene mossa su Twitter in queste ore in cui il suo cognome svetta tra gli argomenti più twittati e tutto per via della sua uscita, poco felice in realtà, sul trucco e l’ombretto glitterato di Giorgia Meloni.

Al grido di “La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa” e con tanto di primo piano della sua “vittima”, ecco che Selvaggia Lucarelli ha detto la sua anche in questo caso attirando polemiche e complimenti. Se da una parte c’è chi parla del suo tweet come di una battuta per sorridere, altri ancora ci hanno visto la conferma di quello che pensano da sempre ovvero che tutte le accuse che lei stessa rivolge agli altri (dalla violenza al body shaming, con tutto quello che spesso ci mette insieme soprattutto quando si tratta di alcuni personaggi tv o di Mediaset) non valgono quando è lei ad usare alcuni termini e a fare alcune sottolineature nascondendosi dietro la maschera dell’ironia.

La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa. pic.twitter.com/LunZ3e5qBA — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2021

Ancora una volta l’accusa che è più ricorrente è naturalmente quella di natura politica e qualcuno coglie la sfumatura che c’è nel suo comportamento tra i suoi attacchi alle donne di destra e le sue difese a quelle di sinistra, ma è davvero questo che muove le critiche di Selvaggia Lucarelli? Dopo la mobilitazione del partito della Meloni, Fratelli d’Italia, alla fine lei stessa scrive: “Ai fratelli d’Italia non frega nulla dei migranti, dei gay che non devono adottare, di elettori e pezzi della classe dirigente nostalgici del fascismo, dei fratellini d’Italia in galera per ‘ndrangheta. Loro sono sensibili al GLITTER. Ho scritto questo“.