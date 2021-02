Lo Xiaomi Mi 11 5G è stato presentato poche ore fa al pubblico internazionale, e adesso già si parla dello Xiaomi Mi 11 Lite, la versione economica che pure potrebbe rubare la scena. Un dispositivo con il numero di modello M2101K9AG, come riportato da ‘gsmarena.com‘, è stato identificato come Xiaomi Mi 11 Lite, ricevendo anche la certificazione del Bluetooth SIG, nonché del SIRIM (lo Standard and Industrial Research Institute of Malaysia). I documenti rilevano che il telefono sarà equipaggiato con MIUI 12 e Bluetooth 5.2, oltre ad avere il supporto dualSIM (sembra non esserci il 5G). Questo non significa per forza di cose che lo Xiaomi Mi 11 5G non debba supportare la connettività di rete di ultima generazione: vi ricordiamo, infatti, che il Paese del Pacifico non ha ancora reti 5G e che ha rinviato l’implementazione al 2022.

Finora le voci sul dispositivo sono state contrastanti: c’è chi afferma che lo Xiaomi Mi 11 Lite non avrà un obiettivo periscopico, mentre altre voci indicano una fotocamera 5x (entrambe potrebbero essere vere se il dispositivo monterà il teleobiettivo dello Xiaomi Mi Note 10). Ci sono incertezze anche per quanto riguarda il chipset: potrebbe essere lo Snapdragon 755G il processore designato, oppure lo Snapdragon 732G, che ricordiamo non includere il modem 5G.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe arrivare per la fine di marzo, ed avere un prezzo locale di circa 282 euro al cambio attuale (il device probabilmente non costerà meno dei 369,90 euro dello Xiaomi MI 10 Lite 5G in Italia: ormai dovremmo tutti essere abituati al rincaro previsto per l’importazione nel nostro Paese). Queste sono le informazioni finora trapelate sul conto di questo prossimo telefono, appartenente alla fascia media del mercato, ma con qualche marcia in più. Lo state aspettando per caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.