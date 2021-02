Sapevamo che questo sarebbe stato l’anno dei dispositivi pieghevoli di casa Samsung, che dovrebbero debuttare sul mercato nel giro di pochi mesi. Come riportato da ‘SamMobile‘, è lecito aspettarsi i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 2, di cui il primo contraddistinto dal codice modello SM-F926 e con almeno 256GB di memoria interna, Android 11 e One UI 3.5. L’altro, invece, dovrebbe essere caratterizzato dal codice modello SM-F711, ed avere tagli di memoria da 128 e 256GB, Android 11 e One UI 3.5.

I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 2 saranno entrambi equipaggiati con la One UI 3.5, ragion per cui potrebbero arrivare nella seconda metà del 2021. Il colosso di Seul ha da poco rilasciato la One UI 3.1 per i Samsung Galaxy S21, portandola poi sui Samsung Galaxy Tab S7 e S7+. Mancano ancora tanti prodotti all’aggiornamento, ci vorrà del tempo affinché tutti raggiungano la release. Si tenga anche presente che la One UI 3.5 porterà con sé anche una serie di funzionalità inedite (il team di sviluppo impiegherà quindi più tempo per poterla rilasciare in versione finale).

La presentazione dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 2 potrebbe essere prevista nel periodo solitamente dedicato alla serie Note (per la fine di agosto e l’inizio di settembre), che quest’anno probabilmente non verrà lanciata proprio in favore dei dispositivi pieghevoli del produttore asiatico (la SPen è compatibile con il Samsung Galaxy S21 Ultra e lo sarà quasi di certo anche con il Samsung Galaxy Z Fold 3). Quest’ultimo dispositivo dovrebbe essere il primo del colosso di Seul a montare la fotocamera frontale sotto lo schermo, anche se è ancora presto per poterlo affermare con certezza (l’azienda asiatica si sarebbe presa del tempo per valutare il livello quanlitativo raggiunto). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.