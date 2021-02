Il 2021 di Rocco Hunt inizia con un nuovo singolo in featuring. Il brano si intitola Che Me Chiamme A Fa e verrà rilasciato in featuring con Geolier il prossimo 19 febbraio. Nel testo di Che Me Chiamme A Fa? di Rocco Hunt e Geolier c’è una storia d’amore.

A raccontare il pezzo e ad anticipare i primi dettagli sul testo è lo stesso Rocco Hunt, che spiega:

“Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana – commenta il rapper – la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana”.

Cosa aspettarsi dunque da Che Me Chiamme A Fa? di Rocco Hunt e Geolier? L’amore sicuramente, ma in chiave urban e con versi in dialetto napoletano come Rocco Hunt è solito fare nei suoi brani. Partenopeo fiero delle sue radici, infatti, il rapper inserisce sempre chiari riferimenti al suo dialetto in tutti i pezzi che di volta in volta pubblica.

Che Me Chiamme A Fa? di Rocco Hunt e Geolier? parlerà anche di gelosia, quella che genera attrazione e desiderio. In generale il mood del testo di Che Me Chiamme A Fa? di Rocco Hunt e Geolier si può dire che renda l’idea di una dichiarazione d’amore profonda, in perfetto stile musicale di Rocco Hunt, con il sostegno di Geolier.

Classe 1994, Rocco Hunt ha varcato i confini nazionali dopo aver svettato in classifica con il singolo A Un Passo Dalla Luna, con Ana Mena. Il brano è stato inciso anche in lingua spagnola per il mercato iberico dove ha riscosso ampio successo. In Italia, A Un Passo Dalla Luna ha collezionato quattro dischi di platino, occupando la prima posizione della Top Singoli Fimi per 9 settimane. Con l’annuncio del nuovo singolo, per Rocco Hunt arriva anche un’altra certificazione importante: Ti Volevo Dedicare feat. J-Ax & Boomdabash conquista il quarto disco di platino.