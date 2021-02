Marco d’Amore ha chiuso con Gomorra 5, almeno in parte. Con una foto che arriva direttamente dal set di questa quinta e ultima stagione attualmente in produzione, l’attore che ha dato vita all’amato Ciro l’Immortale, ha deciso bene di dire stop alla serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e con un post sentito e drammatico ha salutato, in parte, il pubblico e lo show parlando del suo “cuore che ha la ferita aperta dell’addio”. Il post conferma in parte che le riprese stanno per concludersi visto che lo stesso attore, che in quest’ultima stagione è tornato dietro la macchina da presa, ha rivelato che la sua unità ha terminato i lavori nonostante tutto quello che è successo in questi mesi.

Marco d’Amore ricorda il dramma della pandemia, il fastidio di lavorare tra protocolli e mascherine ma anche le perdite e, in particolare, la morte dell’amato Gianni Di Prisco, l’ispettore di produzione della celebre serie portato via dal Covid.

In particolare, nel suo lungo post, l’attore di Gomorra sottolinea: “Non ci hanno fermato le mascherine, i tamponi, le preoccupazioni e il dolore patito per la perdita di persone amate. Non ci ha fermato il freddo, la pioggia la grandine, la fatica di mesi su mesi, di notti su notti una dietro l’altra”.

Alla fine poi lascia intendere che la fine delle riprese e del lavoro di produzione è ormai agli sgoccioli e questo lascia pensare che la serie potrebbe arrivare già nei prossimi mesi e non ci sarà bisogno di attendere il prossimo inverno: “Un percorso lungo e faticoso fatto però insieme: io, la mia troupe e i miei attori. Spalla a spalla a sorreggerci e incoraggiarci. Il mio cuore ha la ferita aperta dell’addio ma la cicatrice che rimarrà sarà il segno tangibile di quello che abbiamo fatto insieme. Ora viene un altro tempo e poi tutto, finalmente sarà nelle mani del pubblico. Non vedo l’ora. Scalpito. Fremo. Manca poco …”.