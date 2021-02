Loredana Bertè a Sanremo 2021? La possibilità non manca, ma non esiste conferma. Non per ora almeno, trattandosi di un processo ancora in divenire e non essendo ancora chiusa la lista dei super ospiti. Durante la prima conferenza stampa ufficiale del Festival si è parlato a lungo dei super ospiti, e il direttore artistico Amadeus ha potuto confermare i primi 3 nomi con una “dominanza italiana”, anche se non si escludono gli ospiti internazionali.

Ornella Vanoni, i Negramaro e Alessandra Amoroso ci saranno, con una serata speciale dedicata alla voce di Unica durante la finale di sabato 6 marzo. Di questi 3 artisti esiste un contratto già firmato, dunque non resta che attendere la cinque giorni sanremese per vederli sul palco del Teatro dell’Ariston con il loro show esclusivo.

In questi mesi, del resto, sono piovute le indiscrezioni sugli altri ospiti. Ad Amadeus viene chiesto se ci saranno anche Roberto Benigni e Adriano Celentano e il direttore artistico non nega il suo desiderio di averli all’Ariston in qualità di ospiti eccellenti. A tal proposito Amadeus non nasconde la sua amarezza verso certe fughe di notizie che creano confusione. Stesso discorso per Jovanotti: ci sarà? “Il Festival è sempre aperto ai grandi nomi della musica italiana”, e con questa risposta il direttore artistico non conferma né smentisce.

Un desiderio che si sposta anche su Loredana Bertè, che nel 2019 era in gara con Cosa Ti Aspetti Da Me e che Amadeus vorrebbe tanto avere sul palco di Sanremo per dare al Festival quel lustro che solo gli artisti storici e influenti possono apportare alla kermesse della canzone italiana.

Riportare Loredana Bertè a Sanremo 2021 significherebbe aggiungere un’ulteriore pietra preziosa al prontuario già luminoso degli ospiti appena confermati, e probabilmente si tratta di un processo in divenire: alla kermesse manca meno di un mese e, come abbiamo tutti imparato, può succedere di tutto.