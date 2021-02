Il finale aperto de L’Estate in cui Imparammo a Volare, la nuova serie Netflix con Katherine Heigl e Sarah Chalke, ha lasciato il pubblico in attesa di una seconda stagione che – se confermata – dovrà rispondere a molte domande.

In una conclusione molto diversa da quella del romanzo di Kristin Hannah da cui la serie è tratta (Firefly Lane, tradotto in italiano con L’Estate in cui Imparammo a Volare), il life drama sulle due amiche d’infanzia Tully e Kate termina con le due che si rivedono al funerale del padre della Mularkey dopo un allontanamento dalla causa ignota. Le due protagoniste di questa storia di amicizia viscerale e conflittuale finiscono per ritrovarsi come due estranee dopo un evento che resta sconosciuto al pubblico: Kate non vuole l’ex amica al funerale del padre, Tully invece vuole esserci e pensa di essere stata “punita abbastanza“, ma non è chiaro cosa le abbia portate a questo punto.

Parlando con OprahMag.com, Katherine Heigl e Sarah Chalke hanno ragionato di quel finale che apre ad una potenziale prosecuzione de L’Estate in cui Imparammo a Volare con una seconda stagione (qui la nostra recensione della prima). L’interprete dell’irruente Tully spera che, in un’eventuale nuovo capitolo, la ragione dello scontro non venga ricondotta al triangolo amoroso con Johnny Ryan (Ben Lawson), ex marito di Kate, dopo che questo era già stato esplorato nella giovinezza delle due protagoniste.

Non può essere che Tully sia andata a letto con Johnny. Non credo che dopo questo potrebbe ripartire un’amicizia. Combatterò fino alla morte perché non sia quello.

Visto che la Heigl e la Chalke sono anche produttrici esecutive della serie, i loro desiderata avranno un peso sulle decisioni che la showrunner Maggie Friedman prenderà per la sceneggiatura della seconda stagione de L’Estate in Cui Imparammo a Volare, qualora Netflix la rinnovasse. Un episodio narrato in Firefly Lane che potrebbe essere usato come punto di rottura è l’invito che Tully fa a Kate nel suo show televisivo, L’Ora delle Amiche, per parlare del rapporto di una madre iperprotettiva con sua figlia adolescente. Secondo la Heigl, il fatto che Tully presenti la sua migliore amica in tv come una pessima madre per fare ascolti, potrebbe essere “abbastanza forte” da portare le due amiche ad un tale scontro. La Heigl commenta così quella possibilità narrativa.

Tully stava cercando di aiutare, ma in un modo davvero sconsiderato. Non si rende conto che sta umiliando pubblicamente la sua amica in diretta televisiva e, allo stesso tempo, si schiera dalla parte della quattordicenne. Sarà sufficiente per creare una grave frattura nell’amicizia?

Sarah Chalke non ha suggerito ipotesi riguardo il finale de L’Estate in cui Imparammo a Volare, ma spera di poter vedere nuove evoluzioni della sua Kate.

Abbiamo visto parte del viaggio di Kate nella prima stagione, passando da questa ragazza vulnerabile, timida e goffa che cerca di accontentare tutti gli altri, a scoprire se stessa e prendere decisioni forti nella sua vita. Sono curiosa di vedere cosa succede ora.

Anche l’attore Ben Lawson sarebbe entusiasta di apparire nella seconda stagione, anche perché il cliffhanger dell’ultimo episodio che riguarda la sorte di Johnny in Iraq “è circa a metà del libro. C’è molto ancora da fare solo nel primo romanzo. Speriamo che il pubblico si sintonizzi e possiamo approfondire“.