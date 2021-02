Dopo la sua tragica morte la scorsa estate, il ruolo di Naya Rivera in Step Up 3 è stato affidato ad un’altra attrice. A sostituire l’ex volto di Glee, con un’enorme responsabilità e carico emotivo, sarà Christina Milian.

La serie di Starz ispirata ai film Step Up segue le vicende del leggendario fondatore della famosa High Water Performing Art School di Atlanta e della sua partner e socia in affari. Ne-Yo ritorna nella serie nel ruolo del protagonista e ad affiancarlo ci sarà l’attrice-cantante Christina Milian nel ruolo di Collette che sarebbe stato di Naya Rivera in Step Up 3.

Una sostituzione non semplice visto che il ricordo della Rivera è ancora molto vivo: l’attrice è morta per annegamento lo scorso luglio a seguito di un incidente nel lago Piru in California a soli 33 anni, lasciando un figlio di 4, Josey. “So di avere un vuoto enorme da riempire. Naya è stata incredibile e spero di onorare lei, la sua famiglia, i suoi amici e i fan con una grande performance” ha dichiarato la Milian all’annuncio del suo ingresso nel cast al posto di Naya Rivera in Step Up 3.

A fronte dell’assenza di Naya Rivera in Step Up 3 ci saranno però tutti i volti regolari della serie: sono confermati i personaggi delle prime due stagioni, ovvero Faizon Love (Uncle Al), Jade Chynoweth (Odalie), Carlito Olivero (Davis), Terrence Green (Rigo), Eric Graise (King) e Kendra Oyesanya (Poppy). Inoltre Tricia Helfer si unisce al cast come Erin.

La creatrice e produttrice esecutiva di Step Up Holly Sorensen ha definito la morte della Rivera “una terribile perdita per il nostro mondo che, francamente, non smetteremo mai di piangere“, ma ha anche sostenuto la scelta della Milian come sua sostituta come la migliore per sostituire Naya Rivera in Step Up 3.