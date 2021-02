Dopo l’annuncio della serie su Sandman, è normale chiedersi se Tom Ellis apparirà nelle vesti di Lucifer. I due show appartengono allo stesso universo cartaceo, nato dal fumettista e scrittore Neil Gaiman.

Netflix ha dato il via libera alla produzione di The Sandman, annunciando anche il cast e i personaggi. Il nuovo progetto verrà pubblicato sulla piattaforma, la stessa che da ormai tre anni produce Lucifer. Tuttavia, pare che non vedremo affatto un crossover tra i due show. Il diavolo di Tom Ellis e quello interpretato da Gwendoline Christie in The Sandman sono destinati a non incontrarsi.

Ci ha pensato Neil Gaiman a chiarire il tutto su Twitter, spiegando che i due progetti televisivi non appartengono allo stesso universo. Infatti, lo show con Tom Ellis ha ormai raggiunto una certa maturità e si è sviluppato in maniera autonoma rispetto al suo comprimario. Lucifer sta infatti giungendo alla fine; attualmente il cast sta girando la sesta e ultima stagione, mentre c’è ancora grande attesa per la seconda parte della quinta.

“Non puoi passare dalla serie tv di Lucifer al fumetto di Sandman o addirittura alla serie di Season of Mists”, ha scritto l’autore, in risposta a un fan. Allo stesso tempo, ha anche smentito le voci secondo cui Taron Egerton avrebbe vestito i panni di Constantine nell’imminente show.

Con la serie di fumetti originale pubblicata dalla DC Comics, molti utenti e lettori si sono anche chiesti se in qualche modo c’è speranza di vedere altri personaggi nella serie su Sandman. “Come funzionano i diritti dei personaggi DC per la serie? Ti è permesso Constantine per esempio, visto che è attualmente presente in un’altra serie DC?”, ha chiesto un fan a Gaiman.

Proprio come la serie di fumetti originale, il nuovo progetto targato Netflix sarà incentrato sul personaggio di Morfeo, il re dei sogni. Come aveva svelato Gaiman in un’intervista a Digital Spy, questa versione della storia sarà ambientata nel 2021. Le riprese di The Sandman non sono ancora iniziate.