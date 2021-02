Va in onda anche in Italia il finale di metà stagione Grey’s Anatomy 17×06, ultimo episodio trasmesso da ABC prima della tradizionale pausa invernale e rimasto inedito dopo l’interruzione della programmazione italiana a dicembre.

Fox (canale 112 di Sky) trasmette il finale di metà stagione Grey’s Anatomy 17×06 martedì 9 febbraio alle 21.50, dopo il quinto episodio della quarta stagione di Station 19, in onda alle 21.00. Anche stavolta si tratta di un ennesimo crossover tra il medical drama e il suo spin-off sui pompieri di Seattle.

Nel sesto episodio della stagione la pressione sul Grey Sloan Memorial è cresciuta a dismisura e ora la possibilità di accogliere altri pazienti è quasi esaurita, al punto da dover convertire interi spazi dell’edificio, come la caffetteria, in sale di degenza. Il finale di metà stagione Grey’s Anatomy 17×06 mette in scena un caos che sfida fisicamente e psicologicamente i medici dell’ospedale, nel frattempo impegnati anche a curare i loro colleghi Tom Koracik e Meredith Grey. Il primo, dopo essersi ammalato da asintomatico, ha visto peggiorare improvvisamente le sue condizioni. La seconda, ricoverata da tempo, sembra invece migliorare, ma l’instabilità dei malati di Covid è un aspetto che non permette di abbassare la guardia.

Ma il finale di metà stagione Grey’s Anatomy 17×06 è anche un episodio che incrocia il tema dei diritti civili e della discriminazione delle minoranze etniche, più esposte in numeri assoluti ai rischi del Covid e non solo. Un modo per sostenere le battaglie del movimento Black Lives Matter e ricordare come la pandemia abbia pesato soprattutto su afroamericani e latinos negli Stati Uniti.

Ecco la sinossi del finale di metà stagione Grey’s Anatomy 17×06, dal titolo Non c’è Tempo per la Disperazione, e la nostra recensione.