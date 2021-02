Mentre la fiction Rai arriva al giro di boa, c’è già chi pensa a Il Commissario Ricciardi 2. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la storia segue le vicende di Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario nella Napoli fascista degli anni Trenta che custodisce un terribile segreto ereditato dalla madre, che chiama il Fatto; è in grado di percepire gli spiriti delle vittime di morte violenta e sentirne le loro ultime parole.

Per questo motivo allontana da sé chiunque tenti di avvicinarsi. A parte il brigadiere Maione, l’unico a conoscenza di questo suo dono, sono pochi gli affetti nella vita di Ricciardi: c’è donna Rosa, una tata che si occupa di lui fin da bambino e il medico legale Bruno Modo, antifascista convinto. La vita sentimentale del commissario è divisa tra due donne: la vicina di casa Enrica, della quale è innamorato (ricambiato), e l’affascinante vedova Livia, che cattura la sua attenzione.

Dopo tre puntate, la fiction Rai ha conquistato una media di 5 milioni di spettatori ogni lunedì, diventando di diritto il programma televisivo più visto della serata. I libri da cui è tratta la serie sono 15, tra romanzi e racconti, perciò c’è davvero molto da esplorare sul personaggio. Enrico Ianniello, che interpreta il dottor Modo, ne è convinto, tant’è che in un’intervista a Tv Mia, ha anticipato che una seconda stagione sarebbe già in programma: “Mi godo il successo de Il commissario Ricciardi, anche perché si parla già di realizzare delle altre puntate.”

Non è ovviamente una conferma ufficiale sul rinnovo della fiction, ma non c’è dubbio che stia andando molto bene su Rai1. La presenza di Lino Guanciale nel ruolo del tormentato Ricciardi è un ottimo motivo per convincere il pubblico (soprattutto quello femminile) a sintonizzarsi ogni lunedì sera. E anche in casa Rai lo sanno.

Oltre al dottor Modo, Enrico Ianniello tornerà a interpretare il vicequestore Vincenzo Nappi nella sesta stagione di Un passo dal cielo. Seppur con qualche mese di ritardo, la longeva fiction di Rai1 tornerà molto presto in onda con il nuovo ciclo di episodi, probabilmente in primavera, terminata la programmazione di Che Dio ci Aiuti al giovedì.

In attesa di sapere qualcosa di più su Il Commissario Ricciardi 2, la quarta puntata è in onda lunedì 15 febbraio.