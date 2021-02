Sondare gli anni d’oro dell’Italia per cercare i 5 migliori brani di Little Tony non è semplice, specie se in redazione militano veri e propri appassionati. Lui, Antonio Ciacci, è stato un divulgatore e nel Belpaese ha contribuito insieme a tanti illustri colleghi a portare il messaggio di Elvis Presley e simili con brani d’amore e sensualità, ma soprattutto con la faccia più genuina del rock’n’roll. Oggi i suoi successi sono evergreen cui tutti facciamo ricorso quando dobbiamo esprimere un concetto o quando non troviamo le parole giuste per comunicare con il mondo.

Il Ragazzo Col Ciuffo (1962)

Little Tony, su un testo scritto a 6 mani con Minardi e Cassia, lancia il suo manifesto della Beat Generation, quello dei capelli lucidati di brillantina che sdoganano la nuova estetica del dopoguerra che farà strage di copertine. Il tutto ovviamente, con uno sfrenato rock’n’roll.

Riderà (1966)

Ballad romantica strutturata in 6/8, è la versione in italiano scritta da Mogol su un testo francese firmato da Ralph Bernet e Danyel Gérard e interpretata inizialmente da Hervé Vilard. Nonostante l’insuccesso al Cantagiro, Riderà vende un milione di copie.

Cuore Matto (1967)

Cuore Matto è in assoluto la canzone di Little Tony per eccellenza. Portata a Sanremo nel 1967 in coppia con Mario Zelinotti, è il brano sanremese di maggior successo insieme a L’Immensità interpretata da Don Backy e Johnny Dorelli.

Bada Bambina (1969)

Portata a Sanremo nel 1969 sempre in coppia con Mario Zelinotti, Bada Bambina si era classificata al 12° posto. Oggi entra di rito tra i migliori brani di Little Tony, trattandosi di un grande classico dell’artista di Tivoli.

La Spada Nel Cuore (1970)

Immancabile tra i migliori brani di Little Tony, La Spada Nel Cuore è stata a lungo oggetto di polemiche per il nome di Lucio Battisti tra gli autori, riconoscimento che arriverà nel 1990.