Dopo la messa in onda del finale di metà stagione anche in Italia il 9 febbraio, l’appuntamento con Grey’s Anatomy 17×07 è fissato per la prossima primavera.

Fox trasmette in Italia in anteprima assoluta il medical drama di Shonda Rhimes, insieme al suo spinoff Station 19: Grey’s Anatomy 17×07, primo episodio della seconda parte di stagione, sarà trasmesso a fine marzo, dopo che la programmazione ripartirà negli Stati Uniti su ABC (dal 18 marzo).

Non c’è ancora una data precisa per la messa in onda di Grey’s Anatomy 17×07 ma probabilmente il medical tornerà dopo la prima parte della quarta stagione di 9-1-1. Di conseguenza la programmazione dovrebbe ripartire martedì 23 o 30 marzo.

Grey’s Anatomy 17×07 è il primo dei 10 episodi della seconda parte di stagione, che sarà più breve del previsto a causa dei ritardi di produzione dovuti alla pandemia da Coronavirus.

Grey’s Anatomy 17×07 non ha ancora una trama ufficiale ma ripartirà necessariamente dal cliffhangher del sesto episodio, con Meredith in terapia intensiva e intubata dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. Oltre alla Grey, anche Tom Koracik si è ammalato di Coronavirus, mentre il resto dell’ospedale combatte per essere un centro Covid in grado di assistere più pazienti possibile nonostante la scarsità di mezzi e risorse.

Anche Grey’s Anatomy 17×07 e il resto della stagione si occuperanno di pandemia, ma ci sarà anche spazio per momenti di maggiore leggerezza. E chissà, magari anche qualche gradito ritorno come quello di Kate Walsh, che si è detta entusiasta all’idea di riprendere il ruolo di Addison Montgomery. Di sicuro è prevista un’altra apparizione di Patrick Dempsey nel ruolo di Derek Shepherd.