La questione relativa alla compatibilità tra iPhone 12 e pacemaker è estremamente delicata e merita indubbiamente un approfondimento. A dirla tutta, nello scorcio finale del mese di gennaio abbiamo già affrontato il tema, riportando anche alcuni consigli forniti direttamente da Apple per il pubblico. Oggi 9 febbraio, però, abbiamo un paio di riscontri direttamente dal campo che a mio modo vanno presi in esame con grande attenzione, proprio per l’importanza della questione visto che viene richiamata in causa la salute degli utenti.

Addetti ai lavori confermano problemi di compatibilità tra iPhone 12 e pacemaker

Sia dall’Italia, sia dall’estero, arrivano infatti conferme dal mondo della medicina sul fatto che ci siano effettivamente problemi di compatibilità tra iPhone 12 e pacemaker. Un elemento non di poco conto che dobbiamo prendere assolutamente in esame, in attesa di mosse ufficiali di Apple in merito. Vedere per credere quanto è stato riportato di recente dal sito nbc25news, secondo cui uno dei punti di forza del recente melafonino si concentra proprio sul nuovo magnete che riesce allineare il telefono sull’accessorio MagSafe di Apple per massimizzare la ricarica del dispositivo.

La fonte menziona lo studio condotto dal dottor Singh e dai suoi colleghi, i quali hanno utilizzato un iPhone 12 Pro e l’hanno posizionato sul petto di un paziente con un defibrillatore impiantabile. Al termine dello studio, il team ha confermato che quando hanno avvicinato l’iPhone al torace del paziente, il defibrillatore è stato immediatamente disattivato. Allo stesso tempo, quando hanno rimosso il telefono dal torace del paziente, il defibrillatore è immediatamente tornato alla sua normale funzione.

Sostanzialmente, l’utilizzo di un iPhone 12 a stretto contatto con il corpo di un utente che utilizza il pacemaker rischia di essere letale. Altre fonti, come Onlinetutorial, affermano di aver interpellato anche medici italiani, che confermano il risultato del test. Occorre, pertanto, una presa di posizione ancora più decisa ed eventualmente rimedi da Apple.