Da alcune ore a questa parte sta girando in rete una sorta di bozza sul nuovo DPCM che entrerà in vigore a partire dal prossimo 6 marzo, con tanti italiani che si pongono domande anche sulla riapertura calcetto. A dirla tutta, una parentesi sugli sport di contatto ci sarebbe, soprattutto per quanto concerne ciò che sarà permesso in zona gialla, ma consultando più da vicino le fonti in circolazione credo che non ci siano novità consistenti sul tema. Soprattutto se confrontate con quelle riportate non molto tempo fa sul nostro magazine.

Riapertura calcetto in zona gialla dal 6 marzo con nuovo DPCM: le ultime voci

In particolare, tra le indiscrezioni che hanno preso piede in queste ore, alcune si soffermano anche sugli sport di contatto. Fondamentalmente, si parla di ripresa degli allenamenti anche per gli sport di contatto, ma non ho riscontrato da nessuna parte una menzione per la riapertura calcetto. Dunque, lo sport amatoriale rischia seriamente di restare fermo, a prescindere dalle indicazioni che sicuramente arriveranno sulla mancata possibilità di utilizzare lo spogliatoio e di fare la doccia presso i centri sportivi.

Ad esempio, il DPCM che entrerà in vigore dal 6 marzo potrebbe sbloccare il calcio dilettantistico (possibile che i campionati si possano svolgere completando un solo girone), oltre a dare maggiori libertà agli allenamenti. A patto che ci si ritrovi in una regione classificata in precedenza in zona gialla. Resta molto complicato immaginare che ci sia lo sblocco della situazione per gli sport di contatto amatoriali. Anche perché in questo particolare contesto i controlli sono per forza di cose più limitati.

Sarà molto importante continuare a monitorare le indiscrezioni in questa fase, sperando che dal CTS possano arrivare nel più breve tempo possibile segnali positivi a proposito della riapertura calcetto. Voi che ne pensate?