Niente da fare in Cina per Clubhouse, il cui accesso è stato bloccato, come avvenuto per molte altre applicazioni sviluppate da aziende statunitensi. Come riportato da ‘theguardian.com‘, il social della voce aveva iniziato ad andare forte anche lì, anche se non è possibile fare stime, se non approssimative, circa l’adesione effettiva (si pensi che la stanza ispirata ad un argomento delicato come quello della protesta di piazza Tiananmen del 1989 ha raccolto subito la partecipazione di più di 5000 partecipanti).

I discorsi su cui si interloquiva erano tanti, tra cui anche quello parecchio scottante dei campi di reclusione degli uiguri, che sappiamo essere proibito in Cina dal Governo. Sappiamo che Clubhouse funziona in maniera tale da consentirne l’accesso solo su invito per potersi poi scambiare pensieri ed opinioni tramite messaggi vocali: la censura del Governo di Pechino era così facilmente aggirabile (cosa che non è passata inosservata alle forze governative, che sono subito intervenuti affinché il fenomeno cessasse). Il blocco di Clubhouse in Cina non ha però messo a tacere le intenzioni di chi ci aveva già preso gusto: c’è chi si sta avvalendo di servizi alternativi, e chi prova a bypassare il blocco attraverso la tecnologia VPN (sappiamo che gli strumenti disponibili per chi ha un pizzico di dimestichezza nel campo dell’informatica non mancano di certo).

In ogni caso, dubitiamo che il social della voce possa tornare a farsi sentire localmente: non sono pochi coloro i quali addirittura temono ritorsioni nei confronti di quelli che vi hanno partecipato. Un discorso senz’altro intricato, ma che ci preoccuperemo di seguire di persona per potervi tenere sempre informati sui fatti che accadono anche a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.