È un’intervista esclusiva del settimanale Chi a confermare la notizia che era già nell’aria da tempo: Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese annuncia di essere appena entrata nel quinto mese e di essere entusiasta all’idea di diventare madre per la seconda volta, sebbene con un compagno diverso da quello con cui ha messo al mondo il primo figlio Santiago.

Nell’intervista a Belen Rodriguez incinta per la seconda volta c’è la riflessione della showgirl su quel dettaglio che per lei ha una certa importanza: nonostante abbia sempre sperato di avere una famiglia con un unico compagno, l’argentina ha accettato il fatto che non sempre nella vita i sogni si realizzano. Parla del divorzio da Stefano De Martino, sposato nel 2013, come di un fallimento personale, ma guarda al futuro senza rimpianti. D’altronde ha provato a ricomporre i cocci di quella relazione, ma è risultato impossibile.

Dall’amore con Spinalbese è arrivata la seconda gravidanza: Belen Rodriguez incinta del nuovo compagno spiega di aver scelto consapevolmente di avere un figlio subito, nonostante la relazione sia nata meno di un anno fa.

Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo.

Quella con Spinalbese è una storia che le ha dato serenità, un aspetto mancante nelle relazioni precedenti: Belen Rodriguez incinta al quinto mese ricorda come è nata la relazione con l’hairstylist napoletano di 26 anni e come, grazie a lui, abbia capito di desiderare un uomo diverso da quelli incontrati finora.

Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: “Che bel ragazzo”. Era il mio genere, su quello sono coerente. “Mamma mia, che bel viso che hai!”, gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli ‘stronzi’ ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile”.

La nuova relazione le è valsa una marea di insulti sui social negli ultimi mesi, tra chi critica la sua presunta volatilità sentimentale e chi addirittura sentenzia sulla sua maternità accusandola di fare figli con leggerezza. Ora Belen Rodriguez incinta per la seconda volta bolla quell’odio come frutto di “pregiudizi che non sono mai una cosa bella o sensata” e ammette di aver sofferto in passato perché “sono anni che vengo giudicata“. Anche Spinalbese è finito nel mirino degli haters da quando è ufficialmente il suo compagno, perfino con giudizi sulla sua condizione economica.