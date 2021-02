L’1 marzo si avvicina a grandi passi e con lui anche la finalissima di questo Grande Fratello Vip 2020 che potrebbe regalarci ancora sorprese importanti dopo le ultime spaccature delle scorse. Anche ieri sera Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non hanno lasciato la casa come avevano detto e promesso più volte ma le critiche per loro non sono mancate né sui social e né dallo studio tanto che c’è addirittura chi parla della caduta dell’impero dei Zorzando che rischiano grosso facendosi terra bruciata intorno.

I problemi con Maria Teresa Ruta sono venuti a galla anche ieri sera ma questo non ha impedito alla Orlando di salvare l’amica convinta che prima alcune cose debbano essere chiarite tra di loro, solo a quel punto capirà il da farsi in queste ultime puntate del programma. Dall’altra parte c’è Giulia Salemi che ha dovuto affrontare un’altra puntata difficile scusandosi per alcune cose e poi lamentandosi per altre sotto lo sguardo attento di quella che ormai sembra l’ex moglie gelosa, Elisabetta Gregoraci, sempre pronta con le sue smorfie ad ogni parola della influencer.

Proprio il compleanno della bella calabrese ieri le ha permesso di tornare di nuovo al centro dello studio per ricevere gli auguri e le sorprese dei suoi compagni di casa e, naturalmente, anche di Pierpaolo Pretelli che ha avuto modo di salutarla (ancora!) per poi tornare da Giulia Salemi ammettendo i suoi sentimenti per lei davanti ad Alfonso Signorini. Con due finalisti dalla sua parte, la Salemi potrebbe arrivare molto lontana in questa edizione e il pubblico adesso inizia a capire che la finalissima non potrà accontentare tutti perché con due posti già occupati qualcuno tra Tommaso, la Orlando, la Ruta e Rosalinda Cannavò potrebbe non arrivare all’ultima puntata.

Ciliegina sulla torta è il momento in cui Pupo si complimenta con Tommaso Zorzi dandogli del cinico, dello stratega e del cattivo, tutte doti che chi lavora nel mondo dello spettacolo deve avere. La doppia lettura del discorso di Pupo lascia pensare che per il bell’influencer il cerchio si stia stringendo ma a discapito di chi?