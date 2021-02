Per chi utilizza il browser di Google, l’aggiornamento Chrome di questo inizio febbraio è fondamentale per mantenere il proprio dispositivo al sicuro. Una grave falla di sicurezza è stata ammessa proprio da Mountain View che suggerisce di procedere ad un update quanto prima.

A dire la verità, il rilascio in questione è a disposizione degli utenti da qualche giorno, più esattamente dallo scorso 4 febbraio. Motivo in più per scaricarlo ora e mettere subito in sicurezza il proprio computer. La modalità per farlo è semplicissima e richiede solo pochi istanti del proprio tempo. L’operazione andrà effettuata per tutti i sistemi operativi principali sia che si utilizzi Windows, sia MacOS che Linux.

L’aggiornamento Chrome che mette al sicuro il browser stesso è quello siglato come 88.0.4324.150. Qualunque versione precedente include in se proprio la falla di sicurezza scoperta dagli esperti. Gli hacker hanno sfruttato i cosiddetti heap overflow (vulnerabilità così chiamate in gergo tecnico) per “abusare” del motore V8 in JavaScript utilizzato da Chrome. Dopo la visita ad un sito non sicuro, gli utenti corrono dei pericoli perché esposti agli attacchi che mettono in pericolo contenuti e dati personali.

Come procedere all’aggiornamento Chrome

Magari non si tratta di una procedura usuale per gli utenti come quella dell’update di uno smartphone o di un’app ma l’aggiornamento Chrome è altrattanto semplice, anzi forse anche di più. Per attualizzare il browser bisognerà semplicemente seguire i seguenti step:

aprire il browser:

in alto a destra selezionale con il mouse il simbolo dei tre puntini posti in verticale ;

; selezionare la voce Guida ;

; cliccare su Informazioni su Google Chrome.

Eseguendo tutti passaggi di sicurezza sopra elencati, si aprirà una nuova schermata in cui partirà automaticamente la ricerca di un nuovo update. Basterà attendere qualche istante per il download (i tempi dipenderanno dalla propria velocità di connessione). Al termine dell’installazione del pacchetto comparirà la notifica “Aggiornamento quasi terminato. Riavvia Google Chrome per completarlo. Le finestre di navigazione in incognito non verranno riaperte”. Dopo la conferma e l’ulteriore passaggio, il browser sarà messo completamente al sicuro.