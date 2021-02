L’esibizione di The Weeknd al Super Bowl è già entrata nella storia per due motivi. In primo luogo perché Abel Tesfaye – questo il nome di battesimo dell’artista – è il primo canadese ad essersi esibito all’Halftime Show del più grande incontro di football americano come solista. In secondo luogo perché lo show di The Weeknd è stato qualcosa di unico.

The Weeknd al Super Bowl

Quasi un one man show, se vogliamo, perché The Weeknd non ha portato con sé ospiti eccellenti. Attorno all’artista, piuttosto, c’era una coreografia di ballerini che indossavano il costume del personaggio da lui creato per l’ultimo album After Hours, con la fasciatura sulla testa e la giacca rossa.

Abel, inoltre, ha contribuito alla realizzazione dell’evento versando spontaneamente 7 milioni di dollari. Durante l’Halftime Show si è lasciato accompagnare dalla sua band di supporto e da un coro, e la sua esibizione è stata una prova delle sue grandi capacità come performer e delle sue straordinarie doti vocali. In 15 minuti ha snocciolato i suoi più grandi successi, compreso l’ultimo singolo Save Your Tears.

Trattandosi di un evento organizzato nel bel mezzo della pandemia del Covid-19 è possibile che lo show di The Weeknd al Super Bowl sia stato registrato almeno parzialmente prima della messa in onda. La produzione, tuttavia, assicura che l’esibizione è avvenuta dal vivo, senza momenti di playback.

La scaletta

Di seguito la scaletta con tutti i brani eseguiti da The Weeknd al Super Bowl:

Starboy

The Hills

Can’t Feel My Face

I Feel It Coming

Save Your Tears

Earned It

House Of Balloons

Blinding Lights

Il video dell’esibizione

Il video dell’esibizione di The Weeknd al Super Bowl, pubblicato sul canale ufficiale YouTube della National Footbal League (NFL), ha già raggiunto le 6 milioni di visualizzazioni destinate a crescere. Come si può notare, lo show di The Weeknd al Super Bowl è iniziato sugli spalti per poi spostarsi sul parterre, con l’artista circondato dalla coreografia e dai grandi schermi.