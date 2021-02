I Marvel Studios hanno divulgato il trailer di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie in arrivo sulla piattaforma Disney+ a marzo. In occasione del Super Bowl 2021, la casa di Topolino ha pensato bene di preparare i suoi fan con il lancio di contenuti inediti per il secondo show prodotto dai Marvel Studios.

The Falcon and The Winter Soldier segna il ritorno sullo schermo dei personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes, visti l’ultima volta nel film Avengers: Endgame del 2019. La serie prenderà il via dopo la messa in onda di WandaVision, vale a dire il 19 marzo 2021.

Anthony Mackie, alias Falcon, e Sebastian Stan, il Soldato d’Inverno, collaborano insieme per un’avventura che li porterà in giro per il mondo e che metterà a dura prova la loro pazienza. La serie prende il via quando Sam Wilson riceve lo scudo di Capitan America, eredità che raccoglie dal supereroe Steve Rogers. Il peso di tale dono sarà davvero duro da portare sulle spalle. Il trailer mostra finalmente anche le prime immagini video di Sharon Carter, interpretata da Emily VanCamp, che incrocerà la strada con il duo di protagonisti.

Nel cast anche Daniel Brühl e Georges St-Pierre che riprenderanno i loro ruoli nell’MCU rispettivamente di Helmut Zemo e Georges Batroc. In un’intervista per Variety s’ Actors, Mackie ha paragonato il progetto da 150 milioni di dollari a un ‘film Marvel di sei ore.’ Kari Skogland è alla regia della serie. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e il creatore della serie, lo scrittore Malcolm Spellman, sono i produttori esecutivi.

La produzione di The Falcon and the Winter Soldier ha incontrato diversi ostacoli. Le riprese sono iniziate nel gennaio 2019 a Porto Rico, ma sono state ben presto interrotte a causa di una potente serie di terremoti di magnitudo superiore a 6.0 che hanno colpito l’isola. La produzione è stata ulteriormente posticipata a causa della pandemia di Covid-19. Falcon and Winter Soldier doveva essere il primo progetto dei Marvel Studios a lanciare la Fase 4 del MCU. Le riprese sono state infine ultimate nell’ottobre 2020.

Di seguito il trailer di The Falcon and The Winter Soldier in italiano: