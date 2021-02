Quasi difficile da credere, eppure i dati ne danno conferma. L’app non gaming più scaricata in tutto il mondo nel mese di gennaio 2021 è stata Telegram. Il servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud negli ultimi mesi ha superato e abbattuto anche WhatsApp, sua principale rivale. Per quanto riguarda la classifica delle app (non game) più scaricate nel mese di gennaio 2021, Telegram ne detiene il comando. Un importante e netto passo in avanti, considerato che nel mese di dicembre 2020 in vetta alla classifica si trovava WhatsApp, mentre il servizio di messaggistica con sede a Dubai era collocato al nono posto. Un vero e proprio sprint nel mese di gennaio scorso, che ha visto Telegram conquistare il primato e WhatsApp calare addirittura in quinta posizione.

Da cosa è scaturito questo drastico calo di WhatsApp nella classifica generale? Quasi il tracollo è dipeso dall’annuncio emanato dal sito ufficiale dell’app statunitense in merito alla prossima entrata in vigore della nuova informativa privacy, spiegando come funzionerà la policy, cosa si potrà condividere e cosa no. Gli utenti, infatti, saranno in un certo senso costretti a condividere i dati con Facebook.

Stando all’analisi di mercato eseguita da ‘Sensor Tower’, ossia il miglior tool di App Store Optimization in circolazione, sono state rilevate più di 63 milioni di installazioni effettuate nel mese di gennaio scorso, circa 3,8 volte in più ai download di gennaio 2020. I paesi in cui si è registrato un maggior numero di installazioni sono stati l’India e l’Indonesia, rispettivamente con un totale del 24% e 10%. Al secondo posto della classifica generale si è collocata l’app di TikTok, che, oltre ad essere la più redditizia del mese di gennaio 2021, ha ottenuto circa 62 milioni di installazioni. Nota positiva anche per quanto riguarda un’altra app di messaggistica tra le più diffuse, che si è posizionata al terzo posto, ovvero Signal.