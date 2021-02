Si ferma la messa in onda di Station 19 4 su Fox proprio da domani, 9 febbraio. Quello che andrà in onda in coppia con Grey’s Anatomy 17, sarà l’ultimo episodio della serie che vedremo per un bel po’. A causa della pandemia in corso le riprese sono iniziate in ritardo rispetto al solito e questo ha cambiato anche le modalità di messa in onda visto che proprio l’episodio 5 in onda domani su Fox anche in Italia, ha fatto da finale di prima metà di stagione negli Usa a qualche giorno dall’inizio delle feste natalizie.

L’episodio numero 5 di Station 19 inizia un evento crossover che conclude con il sesto episodio della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy che terrà tutti incollati allo schermo proprio domani sera come ha fatto negli Usa lo scorso dicembre. Da allora la programmazione è ferma su ABC in Patria e lo stesso succederà in Italia almeno per qualche settimana visto che le notizie che arrivano da oltreoceano non fanno bene sperare. Al momento sappiamo che Station 19 4 tornerà in onda il prossimo 11 marzo e questo significa che ci vorrà la primavera affinché riparta anche la programmazione italiana sperando che non ci siano altri stop.

Cosa succederà in questo ultimo episodio, almeno per ora, di Station 19 4? Sembra che quello che andrà in onda sarà un ‘finale’ destinato a lasciare tutti senza parole proprio perché sarà ‘fuori controllo’ come indica lo stesso titolo. La vicenda comincia nelle strade di Seattle dove i nostri vigili decidono di rintanarsi a casa di Bishop ed Herrera per concludere un turno estenuante ma trovandosi a dover affrontare le urla di una donna che sua figlia e una sua amica siano state rapite proprio da un uomo che abita lì accanto.

Ecco il promo dell’episodio di questa sera:

A complicare le cose ci pensa poi il clima di indignazione e di lotta al pregiudizio che questo episodio porterà sullo schermo mostrando come la donna di colore è stata snobbata dalla polizia che, invece, interviene prontamente quando viene contattata dal proprietario che riceve gli agenti con fare amichevole a differenza di quanto accade con la donna che continua ad accusarlo. Dove sta la verità?