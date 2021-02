Presto potrebbe essere presentato l’ASUS Zenfone 8 Mini, che, stando a quanto riportato da DigiTimes, è nei piani del produttore taiwanese, che intenderebbe seguire le orme di Apple con il progetto iPhone 12 Mini (che non sta rispettando quelle che erano state le aspettative della mela morsicata all’esordio). La pandemia ci ha messo sicuramente del suo, come ben visibile anche nel mercato dei tablet (preferiti di gran lunga quelli con diagonale maggiore rispetto alle unità più piccole, in modo da poterci facilmente lavorare, studiare e divertire da casa).

La cosa sembra non aver condizionato la decisione dell’OEM di lanciare l’ASUS Zenfone 8 Mini, un top di gamma in scala inferiore, adatto ad essere trasportato e riposto in qualsiasi tasca o borsa (laddove la situazione sanitaria dovesse migliorare, come ci auguriamo, un dispositivo di questo genere guadagnerebbe inevitabilmente terreno).

L’ASUS Zenfone 8 Mini non sarà l’unica novità per il 2021 del produttore taiwanese, che ha in mente di lanciare anche l’ASUS Rog Phone 5, adatto per il gaming. Il device, passato anche dall’ente di certificazione TENAA, monterà uno schermo da 6.78 pollici, sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, includerà almeno 8GB di RAM, con 3 fotocamere posteriori (di cui non si conoscono ancora i dettagli, ma non dovrebbero comunque presentare pecche particolari), una batteria da 5960mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W, dimensioni di 172,83×77,2×10,2mm e Android 11 come sistema operativo di riferimento. La pandemia non ha affatto bloccato l’estro dell’OEM, che ha tutte le intenzioni di rilanciarsi a grandi livelli proponendo device adatti per ogni situazione, compreso il prossimo ASUS Zenfone 8 Mini (che non è ancora dato sapere quando esattamente verrà presentato), rivolto ad un pubblico a cui non piacciono gli smartphone con grandi schermi, e l’ASUS Rog Phone 5, che accontenterà gli amanti del gaming.