Purtroppo non ci voleva. Ulteriore tegola per il Napoli di mister Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di un altro difensore oltre alla pesante assenza di Kalidou Koulibaly, fuori per la positività al Covid-19. Al senegalese si aggiunge anche l’infortunio di Kostas Manolas, altro perno della difesa azzurra. Il greco, come riporta il comunicato del Napoli stesso, dopo uno scontro di gioco nel match di sabato sera contro il Genoa, ha riportato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra con interessamento del comparto esterno, ed in particolare del legamento peroneo-astragalico anteriore. Inoltre i tempi di recupero non sono dei migliori: Manolas dovrà stare fuori per almeno un mese, sottoponendosi ad un lungo percorso di terapie e riabilitazione.

Il difensore azzurro, nello scorso match contro il Genoa al Marassi (terminato 2-1 per i grifoni), si è scontrato duramente con Goran Pandev (autore della doppietta che ha portato il Genoa alla vittoria). In seguito allo scontro di gioco, Manolas ha avuto la peggio ed è stato costretto al cambio. A sostituire il numero 44 è stato Amir Rrahmani, formando la coppia centrale di difesa con Nikola Maksimovic.

Insomma, piove sul bagnato in casa Napoli. Non c’è pace per quanto riguarda la questione infortuni e Covid. Gli azzurri in vista della delicatissima gara contro l’Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, dovrà presentarsi al Gewiss Stadium di Bergamo priva di Koulibaly, Manolas, Ghoulam e Mertens, oltre ad Osimhen, Insigne e Petagna non al massimo delle condizioni. Gattuso non ha scelta e sarà costretto a schierare nel reparto difensivo la coppia centrale composta da Maksimovic e Rrahmani. La stessa coppia di difensori scenderà in campo anche nel match contro la Juventus, in programma sabato 13 febbraio alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona.