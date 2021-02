Dopo esser diventato un successo internazionale, Lupin su Netflix tornerà in estate con la seconda parte di stagione. Altri cinque episodi inediti che spiegheranno cos’è successo dopo quell’incredibile cliffhanger e se il protagonista Assane Diop, interpretato da Omar Sy, riuscirà a farla franca anche stavolta.

Ma secondo il co-creatore della serie George Kay potrebbe esserci qualcosa di ancora più eccitante per i fan, ossia un crossover tra Lupin e Sherlock Holmes. Nei libri originali di Maurice Leblanc, il detective più famoso di sempre è presentato come un personaggio secondario. Tuttavia, all’epoca ci fu un problema di copyright. Lo scrittore Arthur Conan Doyle, autore dei celebri libri sull’investigatore, si lamentò perché la figura di Sherlock Holmes era stata presa in prestito senza consenso. Perciò Leblanc fu costretto a cambiargli nome, ribattezzandolo Herlock Sholmes.

In un’intervista a Radio Rimes, Kay ha dichiarato di essersi trovato nella stessa situazione con l’utilizzo del personaggio di Leblanc, ma di aver “usato un modo per aggirare il copyright”, senza usare direttamente Arsenio Lupin nella storia. Infatti, nella serie Netflix, ambientata ai giorni nostri, Assane Diop si ispira alle gesta del ladro gentiluomo per mettere a segno i suoi colpi e fuggire dalla polizia.

Riguardo al futuro di Lupin su Netflix, il co-creatore ha spiegato che sta pensando a un modo per far sì che il suo protagonista si incontri con il detective Holmes. Come Assane emula Arsenio Lupin, allo stesso modo lui potrebbe incontrare un suo pari, ossia un fan di Sherlock Holmes che imita il suo stile. “Avere quel tipo di divertimento sarebbe davvero fantastico”, ha proseguito Kay. “Ed è qualcosa di cui abbiamo discusso.”

Ovviamente se il crossover si realizzerà, non troveremo Benedict Cumberbatch nei panni del moderno Sherlock Holmes, già esplorato nella serie BBC. Sarebbe una bella idea vedere Omar Sy e Cumberbatch darsi la caccia, ma al momento resta solo una fantasia. Chi uscirà vittorioso nella battaglia tra il fan di Lupin e il fan di Sherlock?

Intanto la seconda parte di Lupin uscirà su Netflix in estate.