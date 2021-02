Si chiama “Lovely Days” la nuova campagna che possiamo associare al più recente volantino Unieuro scattato oggi 8 febbraio, con alcune offerte particolarmente interessanti che investono device come iPhone 12 ed iPhone 12 mini. Proviamo ad analizzarle più da vicino, con proposte degne dei prezzi più bassi che sono stati proposti in questi giorni da Amazon, come avete avuto modo di constatare durante l’ultimo fine settimana con il nostro approfondimento a tema. Vediamo, dunque, come stanno cambiando le cose in Italia.

Tutto sul nuovo volantino Unieuro da oggi 8 febbraio con iPhone 12 ed iPhone 12 mini

In particolare, l’analisi di questo lunedì ci dice in primo luogo che il volantino Unieuro in questione sarà valido fino al prossimo 28 febbraio. Detto questo, tra le offerte più interessanti abbiamo senza ombra di dubbio quella relativa all’iPhone 12 da 128 GB. Esattamente come avvenuto con Amazon, infatti, il device viene ora proposto a 899 euro. Vale a dire con 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino, a testimonianza del fatto che anche store del genere possano in qualche modo competere con quelli che si muovono online.

Attenzione anche a chi dispone di un budget leggermente inferiore, perché da oggi 8 febbraio con il nuovo volantino Unieuro si avrà la possibilità di acquistare un iPhone 12 mini da 64 GB a 759 euro. In questo particolare frangente, più in particolare, abbiamo la possibilità di pareggiare la migliore offerta di Amazon con la nota catena. Dettaglio non di poco conto per chi non si sente così sicuro nello sborsare una cifra tanto importante in rete.

Staremo a vedere se nel corso del mese di febbraio ci saranno ulteriori offerte con un nuovo volantino Unieuro per coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 12. Che ne pensate dei nuovi prezzi trapelati per i recenti melafonini tramite il noto store qui in Italia stamane?