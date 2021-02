Con la fine delle riprese della terza stagione si è consumato l’addio di Francesco Montanari a Il Cacciatore, la serie Rai basata sulla storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella.

L’attore romano ha terminato di girare la terza stagione nella quale, peraltro, cederà il ruolo di protagonista a Linda Caridi: l’addio di Francesco Montanari a Il Cacciatore si consumerà in scena nel corso dei nuovi episodi, col passaggio di testimone tra il personaggio di Saverio Barone, liberamente ispirato alla storia di Sabella raccontata nel suo romanzo biografico Cacciatore di Mafiosi, e quello della magistrata Paola Romano, in carica come nuovo procuratore antimafia di Palermo.

Il messaggio d’addio di Francesco Montanari a Il Cacciatore apparso sui social dopo l’ultimo ciak è un bilancio di un’esperienza importante, che lo ha portato a diventare un volto molto noto all’estero grazie alla distribuzione internazionale della serie. Ma è soprattutto un addio molto sentito ad un progetto che – si legge tra le righe – ha avuto un grosso impatto sulla vita dell’attore. Alla luce dei rumors (non smentiti ufficialmente) sulla presunta rottura con la collega e conduttrice Andrea Delogu, quel “mi ha regalato tantissimo, ma anche tolto molto” potrebbe suonare come una conferma del fatto che l’impegno immersivo nella serie abbia contribuito alla separazione dalla moglie dopo cinque anni di matrimonio.

È finito questo viaggio durato tre anni. #ilcacciatore depone le armi. Troppe cose da dire, da sentire, da accettare e poche parole per argomentare. Questa è l’ultima serie e non vedo l’ora di condividere con voi l’ultimo capitolo di questo viaggio meraviglioso e profondo che mi ha regalato tantissimo, ma anche tolto molto. Grazie a tutti i compagni di gioco che hanno sempre dato il massimo per aiutare Saverio Barone nella sua fine.

La stessa Delogu aveva in precedenza definito il lavoro del marito un fattore deteriorante per la loro relazione, rivelando di aver spinto il compagno ad andare in terapia insieme dopo diversi momenti di crisi e presunti tradimenti. Ora l’addio di Francesco Montanari a Il Cacciatore sembra confermare quel peso importante sulla loro vita evocato dalla moglie nel 2018.

Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’, perché questa poi è la vita con un attore.

Il Cacciatore 3 non ha ancora una data d’uscita, ma non essendo stato annunciato tra le fiction Rai di primavera 2021 sarà presumibilmente in onda nella prossima stagione televisiva.