Con la terza puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction Rai giunge al giro di boa. Basata sulla serie di romanzi di Maurizio De Giovanni, la storia è ambientata nella Napoli anni Trenta in piena epoca fascista. Come anticipato, ci sarà un triangolo amoroso in scena che i lettori conoscono molto bene.

Luigi Alfredo Ricciardi è un commissario della Mobile ossessionato dal catturare gli assassini. L’uomo, dotato di un intuito straordinario, porta dentro di sé un terribile segreto: vede il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Questo dono, che è anche la sua maledizione, lo porta ad allontanarsi da tutti, escludendo anche l’amore nella sua vita. Eppure ci sono due donne che attirano la sua attenzione, seppur in modo differente: Livia, bellissima e sensuale vedova, ed Enrica, la timida vicina di casa che lui osserva ogni sera in silenzio.

Si intitola Il posto di ognuno, la terza puntata de Il Commissario Ricciardi, in onda lunedì 8 febbraio. Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all’assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi…

Nel cast de Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale nel ruolo del protagonista Luigi Alfredo Ricciardi; Antonio Milo interpreta il brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello è l’anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario; Maria Vera Ratti è Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, che lei ama e sa di essere ricambiata, è una donna che intriga l’introverso poliziotto; Mario Pirrello è l’ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l’anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene è Bambinella, confidente di Maione; infine Marco Palvetti è Falco e Peppe Servillo interpreta Don Pierino.

Appuntamento con la terza puntata de Il Commissario Ricciardi, stasera ore 21:25 su Rai1. Ecco il promo: