Preparate i pop corn perché il finale di NCIS 16 sarà riproposto questa sera da Rai2 e lascerà tutti senza fiato (soprattutto chi questi ultimi episodi non li ha ancora dimenticati). L’appuntamento è fissato nel prime time di oggi, 8 febbraio, con gli ultimi due episodi della sedicesima stagione della serie in cui, mentre Gibbs è nella sua cantina ad intagliare la barca davanti a lui si apre la porta e compare lei, Ziva, arrivata per dare il suo aiuto senza girarci troppo attorno. Al grido di “Non abbiamo tempo per i convenevoli, sei in pericolo”, l’amata protagonista della serie farà la sua apparizione su Rai2 e lì rimarrà visto che lunedì prossimo ci sarà ancora lei al fianco di Gibbs.

All’epoca dei fatti sembra che l’arrivo dell’attrice Cote de Pablo sia stato girato in gran segreto tenendo tutti all’oscuro del gran ritorno e optando per una troupe ridotta all’osso e puntando sulla discrezione di Mark Harmon. La cosa importante è che quello che vedremo questa sera avrà un seguito nei primi episodi di NCIS 17 in onda da lunedì, in replica, con un doppio episodio a settimana in attesa dei nuovi, quelli della stagione numero 18.

I due creatori Frank Cardea e Steven D. Binder hanno confermato che Cote de Pablo non avrà sol un ruolo da guest star in questo finale: “Non volevamo solo stuzzicare le persone, se l’abbiamo tirata fuori è perché abbiamo qualcosa di interessante da raccontare“. Naturalmente il suo ritorno non metterà solo in salvo la vita di Gibbs, in pericolo come lei stessa gli riferirà in questi ultimi minuti, ma racconterà anche quello che è successo in questi mesi lontani dal suo ruolo e dai suoi colleghi. Ziva aveva lasciato la serie nel 2014 pronta a tornare in Israele per lasciarsi alle spalle una scia di morte, cosa la riporterà indietro?