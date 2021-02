Ho conosciuto H.E.R. quando era un violinista nei Nidi D’Arac che vennero al Roxy Bar. Mi colpì per la sua teatralità, tanto che in quella puntata gli chiesi di suonare il violino con Bobby Solo. L’ho ritrovata per caso, con una identità femminile, quando mi sono interessato a “questa” H.E.R. che ha vinto sia Musicultura che il Premio Amnesty con il brano “Il Mondo Non Cambia Mai”. Così mi sono collegato con lei il martedì sera durante la diretta di WE HAVE A DREAM. Ecco il video integrale che con anche il clip ufficiale del brano.

Ecco la bio di H.E.R.

Erma Pia Castriota in arte H.E.R. nasce in Puglia, si diploma in violino al Conservatorio di Musica e in scenografia all’Accademia di Belle Arti nel 1993 debuttando l’anno seguente a teatro come compositrice firmando le musiche per “La bottega del caffè” con Leopoldo Mastelloni e per i “Dialoghi mancati” con Roberto Herlitzca. Come violinista nel 1998 collabora con le RESTART alla colonna sonora del film “VIOL@ di Donatella Maiorca e con la band Nidi D’Arac al film Figli D’Annibale di Davide Ferrario.

Nel 2004 debutta come solista con il disco ” Se Avessi Te” (HI- MUSIC – CNI) la cui canzone omonima farà parte del film “Mater Natura” di Massimo Andrei.

Nel 2008 segue Magma, un disco sperimentale per voce e violino (CORE – EDEL) disco apprezzato da Franco Battiato che la vuole al suo fianco nel 2011 nel progetto “Diwan -L’Essenza Del Reale”. Autrice delle musiche del fortunato spettacolo teatrale Dignità Autonome Di Prostituzione per la regia di Luciano Melchionna. Tante le collaborazioni con prestigiosi artisti italiani come Teresa De Sio, Rettore (STRALUNATA) Amalia Gre (PER TE) Fiordaliso (SPONSORIZZATA) e Lucio Dalla (con il quale ha condiviso il progetto IL BENE MIO). Importante la sua partecipazione come violinista nel disco LOW IN HIGH SCHOOL di MORRISSEY (2017).

Nel 2020 pubblica con la Joseba Publishing il brano “Il Mondo Non Cambia Mai” che oltre ad essere brano bandiera della lotta per i diritti, viene utilizzato come campagna contro l’omofobia da molti VIP italiani. Lo stesso brano la porta ad essere eletta Vincitrice del web a Musicultura e vincitrice del Premio Amnesty International Italia Sezione Emergenti a Voci per la Libertà. Proprio come vincitrice di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty pubblica il singolo “Il Nostro Mondo”.

Dischi: 2004 SE AVESSI TE; 2008 MAGMA; 2018 VIOLINS AND WIRES

