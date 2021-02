In questo 2021 di auspicata ripresa per il settore audiovisivo, Netflix continua ad annunciare produzioni originali italiane: dopo l’avvio delle riprese di Fedeltà tratta dal libro di Marco Missiroli, sono iniziate anche quelle di Guida Astrologica per Cuori Infranti, la nuova serie della piattaforma creata e diretta da Bindu de Stoppani insieme a Michela Andreozzi.

Il set è stato allestito in Piemonte: le riprese di Guida Astrologica per Cuori Infranti si svolgeranno interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano, la nuova serie non ha ancora una data di debutto, ma sarà distribuita prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio Netflix è attivo.

Guida Astrologica per Cuori Infranti è la storia della trentenne Alice Bassi: la protagonista è interpretata da Claudia Gusmano, già vista ne L’Allieva nel ruolo di Erika La Stella, oltre che in piccoli ruoli nelle fiction La Mafia Uccide Solo d’Estate e Squadra Antimafia – Palermo Oggi.

Insoddisfatta assistente di produzione in un piccolo network televisivo diretto dall’affascinante e misterioso Davide (Michele Rosiello), la protagonista di Guida Astrologica per Cuori Infranti è alle prese con una crisi personale e professionale: Alice non vede prospettive di carriera nonostante sia la persona più competente sul posto di lavoro, mentre sul piano personale è single suo malgrado e il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A cambiare la sua vita è l’incontro con Tio (Lorenzo Adorni), un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru/astrologo, che diventa la sua personale Guida Astrologica per Cuori Infranti a cui affidarsi per cercare l’amore e il successo.

Commedia romantica e tragicomica, Guida Astrologica per Cuori Infranti è tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca ed è scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro.