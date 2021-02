Esce Finché Le Stelle Non Brillano di Benji Mascolo, il suo primo singolo da solista. Dopo il percorso all’interno del duo pop Benji & Fede, Benjamin Mascolo ha annunciato la sua carriera da solista nel mondo della musica. Parallelamente si sta cimentando con il cinema e apparirà a breve nel suo primo film, al fianco dell’attrice americana Bella Thorn, sua fidanzata.

Ad aggiornare costantemente i fan sui suoi progetti è lo stesso artista, non solo tramite i social network ma anche attraverso un canale Telegram aperto di recente per comunicare tutto ciò che riguarda il suo nuovo ed inedito percorso nel mondo della musica.

Al suo fianco ci sarà ancora una volta Warner Music, l’etichetta che aveva sotto contratto anche il duo Benji e Fede. Mentre si vocifera che Fede abbia presentato un pezzo per il Festival di Sanremo (escluso dalla categoria dei Campioni nel 2021), Benji annuncia un disco di inediti anticipato da un singolo in radio già questa settimana.

Finché Le Stelle Non Brillano di Benji Mascolo sarà disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali da venerdì 12 febbraio, ovvero dalla mezzanotte di giovedì 11. Si tratta del primo singolo in assoluto della sua carriera solista, che farà da apripista al disco già annunciato, diviso in due parti. California, questo il titolo del progetto, sarà disponibile da venerdì 26 febbraio, prima parte di due anime di Benji Mascolo che per la prima volta si presenta come cantante.

Nel duo precedente, infatti, era il musicista che accompagnava il cantante Federico Rossi. Sei le tracce in cui Benji canterà, in un album particolarmente curato a giudicare dai primi dettagli emersi sui social. L’artista ha inoltre rivolto anche l’immagine di copertina, che lo ritrae in solitaria. Nel retro c’è invece la tracklist con la foto bruciata di una chitarra.