Ellen Pompeo è in lutto per la morte di Valentino, il cane a cui era molto legata da 16 anni. L’attrice di Grey’s Anatomy ha fatto sapere di aver perso il suo animale domestico, condividendo un video commovente che la ritrae mentre balla in cucina cullando il suo barboncino.

Nella clip Ellen Pompeo tiene Valentino al petto accarezzandolo dolcemente: un video girato quando il cane stava già ormai molto male, come ha spiegato l’attrice.

Quando abbiamo girato questo video in agosto, sapevo di non avere molto tempo con lui. Ma ho avuto la fortuna di avere altri sei mesi e ho avuto la fortuna di avere sedici anni con te. Tutti quelli che mi conoscono sanno che il nostro legame era su un altro livello… che benedizione è stato questo legame. Per quanto il cuore sia spezzato, ricorderò i bei tempi.

Le immagini diffuse da Ellen Pompeo le hanno procurato un’ondata d’affetto e sostegno sui social. Primo fra tutti a dimostrarle vicinanza è stato il collega Patrick Dempsey, recentemente tornato in Grey’s Anatomy 17 nei panni dello storico personaggio di Derek Shepherd, le ha manifestato tutta la sua solidarietà per questo lutto. “Era un piccolo tesoro, mi dispiace tanto per la tua perdita. Un abbraccio e un bacio” le ha scritto Dempsey.

Ad Ellen Pompeo, oltre alle reazioni amorevoli dei fan, sono arrivate anche le parole le condoglianze di alcuni attori del medical drama, da Giacomo Giannotti a Kelly McCreary, passando per le star Viola Davis e Michelle Pfeiffer.

Ellen Pompeo ha poi trovato consolazione anche nel suo personaggio iconico: nel ringraziare tutti per l’affetto ricevuto, ha voluto ringraziare anche la sua Meredith Grey citando una riflessione del personaggio sul dolore della perdita (qualcosa in cui la protagonista di Grey’s Anatomy è purtroppo esperta), una frase che calza a pennello con la situazione.