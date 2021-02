A dicembre è morta la mamma di Mika ma l’artista ne ha dato notizia solo di recente. La donna era malata di cancro da tempo e aveva contratto di recente il Coronavirus. A dicembre è scomparsa ma prima di lasciare questa vita ha avuto la possibilità di assistere all’ultimo concerto di suo figlio, in Francia.

Mika si era esibito all’Opera Royal di Versailles e sua madre aveva partecipato con entusiasmo al concerto, l’ultimo della sua vita. Ora ascolterà la musica di suo figlio dal cielo.

Lo scorso aprile Mika aveva parlato apertamente in televisione della malattia di sua madre che stava combattendo contro il cancro da un po’. Lo scorso anno aveva comunicato che la donna stava lottando anche contro il Covid-19 ma solo adesso, durante un’intervista a Le Parisien, il cantante annuncia che sua mamma è morta. Mamma Joannie è sempre stata una figura importante per Mika nonostante il loro rapporto conflittuale in età adolescenziale. Mika ha sempre parlato di lei come una figura autoritaria e particolarmente severa ma a lei deve la passione per la musica.

“Era orgogliosa di quello che sono diventato”, racconta Mika ripensando a quel concerto, l’ultima serata nella quale ha potuto suonare per la sua mamma. “In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei”, le parole del cantante.

Ripensando a quella sera, rivolge un pensiero all’intera famiglia presente all’evento. Sua mamma era seduta su una sedia a rotelle e se n’è andata poco dopo, ha raccontato nella stessa intervista, condividendo il ricordo degli ultimi giorni trascorsi con sua madre.