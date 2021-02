Non tutti i mali vengono per nuocere. E non tutti i mali, a ben vedere, sono in effetti mali. Magari sono conseguenze dei mali veri, ma non lo sono a loro volta. Sono conseguenze a volte non malefiche del male, o magari sono conseguenze in buona parte malefiche del male, ma con debite eccezioni.

Insomma, mi sto incartando.

Il fatto è che, non fossimo in questo tempo apocalittico in cui siamo, nel bel mezzo di una pandemia, bel mezzo che nei fatti tutti ci auguriamo sia in realtà ormai la coda finale, ma che il professor Massimo Galli e il professor Crisanti ci inducono a pensare sia ancora bel mezzo, non scherziamo, e non fossimo nel bel mezzo di una pandemia, proprio oggi, 8 febbraio 2021, io me ne dovrei essere a Sanremo, per seguire l’edizione 70+1 del Festival della Canzone Italiana, Festival della Canzone Italiana che in realtà, non ci fosse stata la pandemia non sarebbe affatto edizione 70+1, come a voler indicare una ripartenza, una rinascita che, nei fatti, non sarà, ormai lo abbiamo capito tutti, niente di quanto ci era stato promesso ci sarà, niente pubblico, niente folle oceaniche, niente feste, niente cene a tarda notte, niente sala stampa piena di gente, niente di niente, questo ha portato il Covid, ma non ci fosse stato il Covid, su questo stavamo ragionando, parlando a voce alta, e dico stavamo così, coinvolgendo voi che leggete con me che scrivo, perché in effetti sono io che sto ragionando di cosa sarebbe stato non ci fosse stato il Covid, non fossimo nel bel mezzo della pandemia eccetera eccetera, oggi, 8 febbraio 2021 sarei a Sanremo, per seguire la l’edizione numero 71 del Festival della Canzone Italiana, direttore artistico e presentatore Amadeus, mentre oggi, ecco la conseguenza non malefica del male, il fatto che ci sia stato il Covid, e di una delle conseguenze malefiche del male, lo spostamento di un mese del Festival, dal 2 al 6 marzo, e lo status di Festival sfigato, questo onestamente non saprei dire se è in effetti una conseguenza malefica o meno, ne parleremo a tempo debito, ma il fatto che oggi, 8 febbraio 2021, io sia qui, a casa mia, a Milano, invece che a Sanremo, lasciatemelo dire a voce alta, lasciatemelo gridare con giubilo, è la classica cristallizzazione del modo di dire “non tutti i mali vengono per nuocere”, anzi, è proprio un bene, e basta, effetto benefico di un male conclamato, la pandemia.

Perché oggi, 8 febbraio 2021, come tutti gli 8 febbraio negli ultimi anni, io sarei stato appunto a Sanremo, è un fatto, e seppur ogni anno con mia moglie Marina ci ripetiamo che sarebbe bello lei si prendesse una settimana di ferie per poter seguire me, ma soprattutto per poter aiutare me, potrebbe non sembrare, ma le varie situazioni che ho creato a Sanremo negli ultimi anni, da Monina Aganist the Machine, Casa Picena, i due Attici Monina, sono macchine molto complesse, sia a livello organizzativo, prima, sia a livello gestionale, durante, e nonostante io abbia sempre ottimi collaboratori, Mattia Toccaceli, ovviamente, ma anche Rosa Bulfaro di Mirò Music School, per citare l’ultima edizione, nei fatti mi ritrovo sempre a passare l’ultimo mese prima della partenza per Sanremo al telefono, a schedeluare interviste, incastri, fornitori, musicisti, ospitate, per poi passare quei giorni lì, quelli sanremesi, a riorganizzare il tutto in corsa, perché tutto scivola in avanti, si sposta, salta per poi ritornare sui suoi passi. Un delirio incredibile, fatto di contatti con uffici stampa, artisti e via discorrendo, intricatissimo, per non dire della tensione che il dover intervistare decine di artisti, alcuni conosciuti, anche amici, altri mai visti prima, il fatto di andare in diretta in tv, in radio, di stare sempre sul pezzo, le battute da fare, ovviamente, perché tocca essere leggeri, il tutto mentre si pensa alle pagelle da fare la sera, ai pezzi di colore, ai diari, beh, tutto questo è piuttosto stressante, metteteci pure la totale assenza di sonno, il mangiare poco, perché se no la dieta si fa benedire, la presenza di Marina, che mi accompagna sempre nei primi giorni, è sempre fondamentale per evitare che io mandi a cagare tutti, ma la sua presenza per tutta la settimana sarebbe fondamentale, ce lo ripetiamo tutti gli anni, ce lo siamo ripetuti anche l’anno scorso, quando proprio la notte prima che il Festival iniziasse, quella del 3 febbraio. noi si arriva sempre la domenica, per mettere in piedi il tutto, la postazione video, quella radio per Rtl 102,5, lo spazio per i fotografi, per la band residente, lo spazio per gli artisti, la cucina da organizzare per poter dare ospitalità a quanti ci vengono a trovare, l’anno scorso circa ottanta persone, e solo noi eravamo una quarantina, ecco, l’anno scorso, la notte prime che il Festival iniziasse, tra il lunedì e il martedì, quelle dodici ore di diretta che mi aspettavano l’indomani, parte del mio team, guidati da colui che è ormai noto negli ambienti come Pimpi, il coniglio Rosso, o the Red Rabbit che dir si voglia, se la sono data a gambe, in fuga nella notte, neanche un biglietto, neanche una telefonata, solo un lungo messaggio delirante su Whatsapp, troppo difficile da gestire la microporzione che a loro era destinata, la gestione della casa, mica altro, lasciando noi, me, Marina, Mattia, a riorganizzare il tutto in corsa, fortuna Rosa Bulfaro che si è immolata per noi. Per questo, anche per questo, non vorrei dare al Coniglio Rosso troppa importanza, chi mezza sega nasce mezza sega resta, ci eravamo ripromessi quest’anno di passare tutta la settimana insieme a Sanremo, compreso oggi, 8 febbraio, perché l’8 febbraio cade sempre nella settimana del Festival, da anni, mentre invece quest’anno, causa Covid, il Festival cadrà a inizio marzo e io, comunque, non sarò a Sanremo durante quella settimana, ma esattamente come oggi sarò qui, a casa mia, a Milano. Niente Attico Monina, quindi, semmai Casa Monina, un settimo piano che magari potrei anche spacciare per Attico, decidessi di fare delle dirette durante il Festival.

Ma oggi, 8 febbraio 2021, non è del Festival che voglio parlare, ma del mio non essere al Festival, buona conseguenza arrivata col male, perché oggi, 8 febbraio 2021, io e Marina festeggiamo trentatré anni di vita insieme.

Trentatré anni, caspita, una cifra piuttosto impressionante.

Non che l’anno scorso, trentadue, fossero poi così pochi.

Ma è inutile piangere sul latte versato, negli ultimi anni ero lontano, quest’anno no, e potrò festeggiare, giustamente.

Qualcuno potrebbe pensare che io stia facendo un uso privato di uno spazio pubblico. Questo qualcuno, in caso, avrebbe decisamente poca dimestichezza con la forma diario, che in quanto diario è appunto una faccenda privata, seppur esposta in pubblico, e soprattutto con la mia scrittura, che è molto personale anche quando non si esprime sotto forma di diario, la parola IO, credo, la più usata nei miei pezzi, sempre.

Il fatto è che, trentatré anni fa, quando mi sono proposto a Marina, dopo un’estenuante, per me, corteggiamento durato più di un paio di anni, anche se lei sostiene che il mio corteggiamento sia in realtà durato qualche mese, fatto che dimostra che abbiamo un’idea di corteggiamento differente, e che, in tutti i casi, i primi mesi, se non anni, del mio corteggiamento non è andato esattamente a buon fine, nel senso che è stato una sorta di lungo riscaldamento del motore che però non era stato percepito come tale proprio da colei che quel motore avrebbe dovuto portare tra le mie braccia, il fatto è che, trentatré anni fa, quando mi sono proposto a Marina, è stata proprio la musica l’arma di seduzione che ho provato a usare, poi va capito se anche questo sia stato tutto un mio viaggio mentale o meno, non ho mai avuto il coraggio di chiederglielo esplicitamente, e di questo vorrei oggi occuparmi, la musica come linguaggio generazionale.

Provo a raccontarvi questa storia come se non fossi io quello che era lì con il cuore che batteva a mille, la testa tra le nuvole e un radioso futuro davanti. Anzi, provo a raccontarvela come foste voi, quel ragazzo, come fossi tu, quel ragazzo.

È una giornata di settembre, siamo nella metà degli anni Ottanta. Sei a Piazza Cavour, la piazza più grande del centro di Ancona, in teoria quella che di Ancona avrebbe dovuto essere il cuore, il Comune lì a due passi, il viale da una parte, a stendersi verso il mare, i tre corsi dall’altra, il porto giù in fondo, Ancona è la sola città peninsulare con il sole che sorge e tramonta sul mare, ti hanno raccontato sin da piccolo, ci credi, piazza che in realtà il cuore non è, dispersiva, fredda. Sei alla fermata degli autobus, appena rientrato da scuola, è il primo giorno di scuola, a occhio siamo verso fine settembre/inizio ottobre, a quei tempi usava così. Anche oggi, primo giorno di scuola, la tua foto campeggia sul quotidiano locale, il Corriere Adriatico, per tutti Il Bugiardo’, sei lì immortalato con un grembiule azzurro, il colletto bianco, mentre esci festante il primo giorno della tua seconda elementare, alle tue spalle, la faccia da bambino assai meno spigolosa di come non sarà da adulto, Roberto, il tuo amico che abita sotto casa tua, lui in prima elementare. Sarà così per quasi venti anni, stessa foto a ogni primo giorno di scuola, qualcosa che rasenta il paradosso delle risate finte di gente che nel mentre è morta nelle sit-com americane.

Da pochi giorni frequenti un gruppo di ragazzi legati a Comunione e Liberazione. L’idea è stata dei tuoi genitori, passi tutto il tempo a studiare, e vogliono che ti svaghi. Che il tuo svago sia legato a Comunione e Liberazione, visto con gli occhi di adesso, ti sembra bizzarro, ma così vanno le cose. Sei andato a un paio di riunioni, nelle quali si leggono pagine di un libro scritto in una lingua incomprensibile, di Giussani, ma alla fin fine ti ci sei trovato bene, sono tutti ragazzi simpatici e, cosa piuttosto rara in città, aperti. Ti hanno accolto, non ti hanno fatto sentire un estraneo, tanto basta. Lì alla fermata incontri una di quelle ragazze, Silvia, la più estroversa, quindi quella con la quale hai avuto modo di parlare in entrambe le occasioni. Lei abita esattamente sopra la sede nella quale vi siete visti, ricordi. È con una ragazza dai folti capelli ricci, molto afro. Ha due occhi chiari che tolgono il fiato, è di una bellezza che non hai mai incontrato fin qui, te ne innamori all’istante. Silvia, la ragazza di CL, te la presente, dice che si chiama Marina, che è la sua migliore amica, sin dai tempi dell’asilo. Ti presenti, giocandoti un paio delle tue battute a effetto, ne sei già follemente innamorato. Decidi che frequentare CL è assolutamente cosa da fare. Lo dici anche ai tuoi amici, quelli coi quali giocavi a Subbuteo e pallone, quelli coi quali sei cresciuti. Usi una carta che sai essere infallibile, “ci sono ragazze”, e infatti praticamente tutti, un po’ alla volta, cominciano a frequentare quelle che, nel mentre hai scoperto, si chiamano “scuola di comunità”. Molti la frequentano ancora, tu no, da un pezzo. Tornando però a quei giorni, hai buone capacità da leader, presto diventi uno dei responsabili, anche se constati che lei, Marina, si vede poco spesso. Studia molto, ti dice Silvia, cui chiede di lei sempre dissimulando poco interesse, e ha altri interessi. Ogni tanto però viene, e quando viene ti slanci sempre in show degni del migliore stand up comedian, fai il pavone, mostri le piume, lo fai senza un piano preciso, forse mosso dagli ormoni.

Passano i mesi, continui a studiare, ora hai parecchi nuovi amici. Hai anche cominciato a cantare, con altri ragazzi lì del gruppo. Simone, che già conoscevi dai tempi delle scuole medie, è quello con cui passi più tempo, anche se ce ne sono davvero tanti, lì è venuto tuo cugino Alberto, con cui sei stato a lungo inseparabile anche se poco o nulla avete in comune, Luca, tuo compagno di banco delle medie, tanti altri ancora. Simone suona a chitarra, e spesso, in sede, finite le riunioni, ci si ferma a cantare e suonare. Entrambi amate molto le canzoni di Baglioni, quelle dei Pooh. Il fatto che un giorno a tuo modo ci avrai a che fare ti sembra impensabile, infatti non lo pensi. Hai iniziato a cantare per caso, te lo ha chiesto uno dei responsabili, più vecchio di una decina d’anni di te. Ti ha chiesto di accompagnarlo mentre suonava con la chitarra acustica Io vivo come te di Pino Daniele, e da quel momento non hai più smesso di farlo. Sai cantare bene, hai una voce alta, educata, seppur tu non abbia mai studiato canto. Con Simone suoni anche in una band, chiamiamola così, in realtà canti, ma ti piace dire che suoni pure, Jacopo alla batteria, Alessandro alla chitarra, lui Simone lì suona il basso, Barbara, la ragazza di Jacopo, poi sua moglie, a cantare con te. Suonate alle feste di carnevale, a quelle dell’ultimo dell’anno, in ristoranti e altre situazioni pubbliche. Non hai ancora i capelli lunghi, quelli te li farai crescere finita la scuola, ancora non lo sai, ma hai un’aria abbastanza maudit da poterti giocare la carta della popstar locale. Canti bene, hai presenza, e sai che battute fare quando c’è un buco nella scaletta.

Arriva l’autunno del 1987, conosci Marina da due anni, e lei, Marina, inizia a venire più spesso alle riunioni. L’estate passata è anche venuta qualche volta al mare, l’hai vista in costume, ne sei impazzito ulteriormente. Glielo continui a dire anche a distanza di così tanti anni, la consideri la donna più bella che tu abbia mai visto, ieri come oggi. Nel mentre, sei il cantante della band che suona alle varie feste, diverse ragazze ti fanno il filo, anche in maniera piuttosto esplicita, quasi a livello di stalking. Non ne sei interessato, quella che inizialmente avresti anche potuto chiamare una “simpatia”, come la chiamerebbe tua madre, o una infatuazione, è decisamente qualcosa di più. Con Simone cominci a rimanere tutte le sere fino a ora di cena davanti alla sede, a chiacchierare. Lui, Simone, ha la moto, potete permettervi di arrivare al limite dell’ora di cena, Marina e Silvia, è con loro che vi fermate a parlare, abitano lì a pochi passi. Arriva il giorno del suo diciottesimo compleanno, e Marina chiede a te e Simone di suonare alla sua festa, che terrà nell’oratorio della sua parrocchia, lì dietro la sede di CL. Ovviamente accettate. Con lui, Alessandro e Gianmarco, un altro ragazzo che addirittura conosci dai tempi dell’asilo, proprio come Silvia e Marina, mettete su una piccola band. Suonate alla festa, che diventa una sorta di evento epocale, qualcosa come quattro ore di live, ancora oggi girano delle registrazioni sulle quali ti auguri non mettano mai sopra le mani certi cantanti che hai devastato con le tue recensioni. Marina è felice, e tu sei felice per lei, funziona così, credi, nell’amore. Da quel momento vi chiamano anche altri, e la tua popolarità sale alle stelle.

Vorresti dire a Simone che sei innamorato perso, ma siete due ragazzi, le cose non funzionano così. Passano le settimane, uscite sempre più spesso, ormai Marina è entrata a pieno titolo in Comunione e Liberazione. Lei non esce il sabato sera, mi dice, perché i genitori non vogliono. È la prima figlia, io sono il terzo e sono un maschio, benvenuti negli anni Ottanta. Non lo dici neanche a Alberto, né a Luca, che sono gli altri amici che frequenti di più. Luca è stato il primo a fidanzarsi, con Barbara, e proprio in questi giorni è stato mollato, fatto che lo ha letteralmente mandato ai pazzi. Decidi che devi conquistare Marina. Smetti di bere. Detta così suona strano, lo so, non è che tu sia un alcolizzato, ma con gli amici, il sabato sera, bevete. Neanche poco. Avete messo su una squadra di calcetto che si chiama Gruppo Etilico. Siete praticamente imbattibili, e vi capita di andare a giocare partite in tornei, anche la mattina, non esattamente lucidissimi. Ma vincete, e date spettacolo. Smetti di bere. Così, di colpo. Una sera, durante una cena, prendi tutte le bottiglie che avete comprato e le svuoti nel lavandino, con gesto plateale. Gli altri si incazzano, ma ormai è fatta. Non berrai più, salvo rari tratti della tua esistenza, tipo quando farai l’obiettore.

Vi vedete tutti i giorni, salvo quando lei o tu avete interrogazioni o compiti in classe l’indomani. Lei frequenta l’ultimo anno di ragioneria, tu il penultimo del classico. Hai cinque mesi e dodici giorni più di lei, vedi cos’è l’amore, ma hai cambiato scuola, lasciando proprio ragioneria, lo stesso suo istituto, per ricominciare dal classico, sei un anno indietro.

A scuola non brilli, sei sempre distratto, inutile spiegare perché.

Passato Natale prendete parte a un paio di feste di cui, a distanza di oltre trent’anni, ancora si parla, al Faro della città. Una ragazza, Elisabetta, è la figlia dell’ufficiale della Marina che lì comanda, cosa di meglio di un luogo romantico e isolato come un faro per organizzare una festa. Le feste, in quegli anni, consistevano in ore passate a ballare, le compilation delle cassette prevedevano sia pezzi veloci che i lenti, ovviamente, la tua, di compilation, era una delle più apprezzate. Balli con Marina un filotto di lenti, ma non hai il coraggio di dichiarati. Quando parte Victim dei Culture Club, in effetti, sei lì lì per farlo, ma no, non ti dichiari.

Lo fai con Barbara, l’ex di Luca.

No, non ti dichiari a lei, lei è una delle tue migliori amiche, dichiari a lei il tuo amore per Marina, confidando nell’aiuto di una ragazza per capire come muoverti per evitare delusioni che sai non potresti gestire. Funziona, nel senso che lei, Barbara, ti spinge a dichiarati. Ma funziona anche perché, il tuo parlare così tanto in situazioni pubbliche con Barbara fa scattare in Marina gelosia. La fa scattare anche in Luca, a dire il vero, infatti la vostra amicizia da quel momento si incrinerà. Di piccolo aiuto anche il fatto che un’altra ragazza vada in giro col tuo nome scritto in caratteri cubitali sui jeans, modo non proprio impercettibile di far sapere a tutti che è pazza di te.

La gelosia può essere una buona benzina, capisco, anche se probabilmente non serve.

Domenica 6 febbraio usciamo tutti insieme, tutti nel senso di Marina, io e un bel gruppo di amici, Silvia ovviamente è presente.

Lunedì 7 la chiamo. Mi sono preparato tutto un discorso, ma le dico solo, “Vediamoci domani pomeriggio”. “Ok,” mi risponde. Diciamo l’orario e ci mettiamo giù. La telefonata più breve della storia, credo. Almeno stando ai nostri standard.

L’8 febbraio vi vedete, e qui finisce il racconto.

Sono passati trentatré anni, siete ancora insieme. Non vi siete mai lasciati, nel mentre, sorte che invece è capitata a tanti dei vostri amici. Con alcuni di loro, Simone, appunto, Silvia, vi continuate a vedere. Nel mentre avete messo su famiglia, dopo nove anni che stavate insieme vi siete trasferiti a Milano, due anni di convivenza e nel 1999 vi siete sposati. Poi sono arrivati i figli, quattro. Dopo anni che passate il vostro anniversario distanti, per via del Festival che è stato rinviato causa Covid, potrete festeggiare insieme.

Un passo indietro, come in certi film dove a un certo punto si deve fare un flashback per capire qualcosa della trama che non torna. In questo caso non torna il mio aver dichiarato che volevo parlare di musica come linguaggio generazionale, suppongo che ve lo siate dimenticato in mezzo a tanto miele.

Torno al tu. Hai diciotto anni, ne devi fare diciannove, sei innamorato pazzo di colei che sarà la compagna della tua vita, cosa che al momento sai con certezza granitica, ma non sapresti spiegare razionalmente perché. Sei molto appassionato di musica, pensi che la musica sarà parte della tua vita, anche se ancora ignori come e perché.

Cosa fai per festeggiare il primo mese di vita insieme?, mese che per altro cade proprio nel giorno della Festa delle Donne, le regali una canzone. Hai già scribacchiato qualcosa, ma la scrittura non fa parte della tua vita. Lo sarà dopo, nei modi che credo non sia necessario star qui a spiegare. Ma al momento hai semplicemente questa idea, e questa urgenza. Scrivi una canzone, chiami Simone e insieme andate a casa in campagna di Jacopo, il batterista, lui ha per l’occasione chiamato Paolo Avoni, un bravissimo chitarrista col quale avrai poi modo di suonare in seguito. Il padre di Paolo ha un negozio di vestiti esattamente di fianco al negozi di vestiti nel quale lavora in padre di Marina, per altro, la cosa ti sembra un segno, non sapresti spiegare a parola di cosa. La canzone è una ballad, orecchiabile ma di una semplicità, sia melodica che nel testo, da rasentare a ripensarci oggi l’imbarazzo.

La prima strofa, vuoi essere onesto fino in fondo, lo so, suona tipo “Ruberei al cielo la Luna/ Se tu me la chiedessi Marina”, roba che voleva essere poetica, shakespeariana, ma temi non sia venuta proprio benissimo.

La canzone, per altro, si intitola Ti voglio bene, quando è evidente che tra innamorati ci si dica “ti amo”. Lì, nella casa di Sappanico di Jacopo, la casa che era stata di sua nonna, incidete la canzone in presa diretta, in un pomeriggio invernale. La registrazione, per essere fatta in presa diretta, anche oggi suona piuttosto bene. La tua voce, a risentirla, tradisce i diciott’anni, età a cui guardi oggi con una certa autoindulgente tenerezza. La canzone gliela porti impacchettata il giorno del vostro primo mesiversario, a questa seguiranno altre canzoni, nel tempo, poi le dediche nei libri.

Guardi ai tuoi figli. Il mediano, chiamiamolo così perché sta tra la primogenita e i gemelli, in mezzo, ha suppergiù la tua età quando hai conosciuto Marina, una vita fa. Non gli hai mai sentito fare il nome di una ragazza, ma del resto neanche tu hai mai parlato dei fatti tuoi coi tuoi genitori.

Lo guardi e ti chiedi cosa potrebbe lui regalare alla sua Marina, quando la incontrerà. Non stai facendo un discorso da stronzo, intendiamoci, è tuo figlio, carne della tua carne, sangue del tuo sangue, parli proprio tecnicamente. Non vuoi dire che tu sei un artista e lui no, “ruberei al cielo la luna”, intendiamoci, sto proprio provando a immaginarmi uno scenario futuro. Lui ha un sacco di talenti, anche se non lo sa, o finge di non saperlo perché lavorare sui talenti è faticoso, impegnativo, anche da un punto di vista psicologico. È molto bravo a smanettare, uso un termine giovanile che però temo sia giovanile tanto quanto il termine matusa, con i device, in rete. È anche molto appassionato di quello che intorno alla rete ruota, i social, gli influencere, la new economy. Ti parla in continuazione di Elon Musk, per altro manifestando una certa visione neocapitalista che ti lascia perplesso, vuole investire in bitcoin, considera Marco Montemagno uno superato, un matusa, appunto.

Lo guardi e non lo capisci, come immagino tua madre e tuo padre quando a un certo punto hai smesso di tagliarti i capelli e hai cominciato a citare Bakunin a tavola. È appassionato di gaming, per dire, e hai scoperto che il gaming è uno di quei “generi”, ne parli come si trattasse di musica, che oggi è dominante. Twitch, social di dirette video nel quale sei capitato perché invitatoci da Francesco Baccini come ospite della sua Farmacia Musicale Notturna, è nato per questo, ti ha spiegato sempre tuo figlio, alcuni gamer ci testano i nuovi game, in diretta, guadagnando bei soldi, ha aggiunto. Tu da ragazzo sognavi di scrivere canzoni che potessero fermare su una audiocassetta il tuo amore per la ragazza che avrebbe poi condiviso con te ogni giorno della tua vita, Dio volendo, forse, fossi un ragazzo oggi, le dedicheresti un record di gaming su Twitch. Non vuoi esprimere giudizi a riguardo, tanto meno giudizi tranchant, ma è un fatto che noi, negli anni Ottanta, avevamo come modelli da provare a imitare i cantanti, poi è da capire quali, loro i gamer, noi canzoni da provare a scrivere, loro partite da provare a vincere.

Ecco, Marina, questa è una promessa, per i nostri 40 anni insieme, Dio volendo, proverò a battere uno di questi gamer in diretta da qualche parte, per ora accontentati di questi ricordi.