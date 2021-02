Ci sono riscontri molto interessanti da prendere in esame questa mattina con il mondo dei Samsung Galaxy, in riferimento alla compatibilità tra alcuni smartphone concepiti dal produttore coreano e Google Play Services per AR. Non tutti sanno di cosa stia parlando e, allora, è necessario far presente che si tratti di quella piattaforma conosciuta in passato con il nome di Google ARCore. Un aggiornamento, quello arrivato dall’Asia, che sicuramente farà piacere anche a tanti utenti italiani.

Quali Samsung Galaxy sono compatibili con Google Play Services per AR

Sostanzialmente, lo sbarco di alcuni Samsung Galaxy nel mondo di Google Play Services per AR vuol dire assicurare il matrimonio con la piattaforma del colosso americano, che è stata concepita per sfruttare al meglio le potenzialità della Realtà Aumentata. Passando da questioni generiche a quelle più specifiche, possiamo evidenziare che da oggi 8 febbraio abbiamo sette smartphone che entrano ufficialmente a far parte di questo mondo, stando alle indicazioni emerse fino a questo momento.

Il riferimento cade sui vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A52 5G, fino ad arrivare al Galaxy F41. Insomma, se da un lato abbiamo lo sviluppo software che va avanti senza particolari intoppi per alcuni device non proprio recentissimi, come abbiamo avuto modo di osservare questa mattina con il Samsung Galaxy S8, allo stesso i riscontri di questo lunedì sono incoraggianti per tutti. A partire da chi si ritrova con un top di gamma.

Dunque, per questi Samsung Galaxy che abbiamo appena citato, sarà più facile ricevere l’aggiornamento di applicazioni che saranno perfettamente compatibili con la nuova tecnologia focalizzata sulla realtà aumentata. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse del produttore coreano. Quali aspettative avete in questo senso nei prossimi mesi?