Ferzan Ozpetek è quasi pronto a girare la serie de Le Fate Ignoranti: tra due mesi inizieranno le riprese del racconto a puntate ispirato al più celebre – e certamente anche più amato – dei film del regista turco naturalizzato italiano.

Si tratta di un progetto già annunciato da tempo, ma che a causa della pandemia è stato rinviato: la serie de Le Fate Ignoranti entrerà in produzione solo la prossima primavera, a 20 anni esatti dall’uscita del film che conquistò 4 Nastri d’Argento (tra cui quelli ai protagonisti Stefano Accorsi e Margherita Buy), 3 Globi d’Oro e 4 Ciak d’Oro, oltre ad una nomination alla Berlinale per l’Orso d’Oro.

Sarà diretta dallo stesso Ozptetek, che con la serie de Le Fate Ignoranti rimette mano al suo soggetto del 2001, un grande successo di pubblico e critica che lo ha proiettato da subito tra i nomi di spicco del panorama cinematografico italiano per quella sua poetica già così evidentemente matura. Un bagaglio culturale ed emotivo accompagnato da un sapiente uso del mezzo tecnico che avrebbe trovato il modo di espandersi (ed essere trasposto in scena ciclicamente sotto forme diverse) nelle pellicole successive. Fino a tornare quasi alle origini di quella poetica con l’ultimo film, La Dea Fortuna, che sembra racchiudere tutti gli elementi del cinema di Ozpetek nella sua versione più meditata ed elegante.

Poco si sa della serie de Le Fate Ignoranti, se non che il primo ciak sarà battuto il prossimo 12 aprile, come ha annunciato il regista con un video sui suoi canali social.

Il cast della serie de Le Fate Ignoranti – quello del film era amplissimo e corale come in tutte le produzioni di Ozpetek – non è stato ancora annunciato, ma diversi rumors accreditano l’attore turco Can Yaman, popolarissimo presso il pubblico della tv commerciale, come uno dei volti della fiction. Ozpetek ha incontrato più volte l’interprete della serie Daydreamer in questi mesi e hanno già lavorato insieme allo spot di un noto brand di pasta insieme a Claudia Gerini.