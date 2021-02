Amadeus vorrebbe Benigni e Celentano a Sanremo 2021 ma a che punto sono le trattative? In rete emerge la notizia: sono le agenzie di stampa nazionali a svelare l’avvio di contatti e trattative tra Amadeus e i due ospiti che il direttore artistico vorrebbe accogliere al Festival di Sanremo 2021.

Amadeus si sta concentrando sugli ospiti italiani per il 71esimo Festival della Canzone Italiana ed è una scelta a cui è stato costretto a causa della pandemia globale da Covid-19. Gli ospiti italiani, infatti, potranno sicuramente raggiungere la cittadina ligure di Sanremo durante la settimana del Festival mentre quelli internazionali potrebbero correre il rischio di essere bloccati nel Paese di origine.

Per necessità, dunque, la maggior parte degli ospiti che vedremo a Sanremo nel 2021 saranno quelli residenti in territorio italiano. Gli ultimi due nomi che si aggiungono all’elenco di papabili sono quelli dell’attore comico Roberto Benigni e del cantante Adriano Celentano, entrambi in trattative con il Festival di Sanremo. I due potrebbero partecipare ad una delle cinque serate in qualità di ospiti.

Sia Ansa che Adn Kronos riportano le parole di Amadeus nel comunicare l’idea dei due nuovi ospiti che potrebbero calcare il palco del Teatro Ariston in questa eccezionale edizione del Festival senza pubblico. Il direttore artistico non si sbilancia e si limita a rivelare i primi contatti che potrebbero effettivamente portare Benigni e Celentano a Sanremo 2021.

“Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta”, le parole di Amadeus, intenzionato ad inserire nel team sanremese altri due nomi di rilievo. Benigni si occuperebbe di un nuovo intervento comico, aggiungendosi a quelli già in programma da parte di Fiorello. La più grande sfida per loro sarà proprio quella di portare all’Ariston la comicità senza poter contare sulle reazioni in tempo reale del pubblico in teatro.