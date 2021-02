Oggi 8 febbraio ci sono da registrare problemi di rete TIM. Non funziona il servizio di connessione per alcuni italiani, in alcuni casi in maniera assoluta mentre in altri solo in parte. Pur non trattandosi di un vero e proprio down almeno in questo momento, il disservizio si sta delineando in questo lunedì mattina nelle modalità che andremo a dettagliare di seguito.

Le segnalazioni di difficoltà sono quelle riportate anche dal servizio Downdetector. Le testimonianze di persone alle prese con problemi di rete TIM proprio oggi 8 febbraio sono nell’ordine delle centinaia. Le anomalie riguarderebbero appunto solo la navigazione internet, in particolare quella di casa della linea fissa. La velocità di connessione non sarebbe per nulla in linea con quella stabilità secondo le condizioni di contratto (in particolare nel caso della Fibra) e dunque sarebbe più che difficile usufruire di semplici servizi di consultazione di pagine web, per non parlare di altro come lo streaming video o il gaming.

Almeno alle ore 10:00 di questa mattina, i problemi di rete TIM sembrerebbero riguardare solo marginalmente la connessione da mobile. Ancora, non ci sarebbe una zone geografica del nostro paese più colpita di altre da disservizio. La situazione, tuttavia, è in continuo divenire, dunque non mancheranno nuovi aggiornamenti a questo primo approfondimento per capire quale direzione prenderanno le anomalie.

Aggiornamento 10:05 – Le difficoltà continuano in questi minuti. Vanno per questo segnalati i principali canali di assistenza in caso di problemi di rete TIM come quelli di oggi. Oltre al numero 187, sarà possibile ottenere supporto anche attraverso questa pagina web ufficiale dell’operatore. Ancora, è possibile interfacciarsi con operatore dedicati anche passando per il canale social di Twitter @TIM_Official. Alcune nuove segnalazioni mettono in evidenza l’area della regione Toscana come particolarmente colpita dalle anomalie ma, come già detto, lo status del servizio è in continuo divenire.