Manca una settimana esatta per San Valentino e gli iPhone 12 su Amazon sono più che mai scontati e pronti ad essere consegnati in tempo per la ricorrenza degli innamorati del prossimo 14 febbraio. Per la propria metà si tratterebbe di una bella spesa, ora però attenuata da un risparmio concreto e anche importante sul prezzo di listino degli ultimi melafonini. Proprio la generazione 2020 dei prodotti Apple viene proposta attraverso promozioni interessanti dall’inizio del 2021 sul popolare e-commerce e le ultime due offerte di seguito segnalate non fanno eccezione.

Gli sconti relativi agli iPhone 12 su Amazon riguardano i due tagli di memoria dei top di gamma da 64 e 128 GB. Chi punta invece alla variante da 512 GB deve sapere che quest’ultima è per ora proposta al costo di listino, dunque per acquistarla bisognerà magari attendere tempi migliori. Come già detto, entrambi i dispositivi ora previsti con lo sconto saranno consegnati tra giovedì 11 e venerdì 12 febbraio, decisamente in tempo rispetto ai festeggiamenti di San Valentino 2021.

La prima proposta scontatissima è quella che riguarda l’iPhone 12 da 64 GB. Il suo costo iniziale, quello ora in vigore anche sullo store Apple sarebbe pari a 939 euro. Al contrario, proprio in queste ore è possibile acquistare il melafonino a 849 euro. Lo sconto applicato è di 90 euro, pari a circa il 10% del valore di listino: niente male davvero in questi giorni, a soli pochi mesi dal lancio commerciale della nuova serie.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Le offerte degli iPhone 12 su Amazon in vista per San Valentino non finiscono qui: c’è anche la variante da 128 che viene proposta in sconto in questo primo weekend di febbraio. Il prezzo originario dell’ammiraglia sarebbe pari a 989 euro ma il melafonino è venduto ora a non più di 949 euro. In questo secondo caso il risparmio è più contenuto ma non certo trascurabile se rapportato sempre a prodotti Apple nuovi di zecca.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Per nessuno dei prodotti fin qui riportati andranno naturalmente calcolate delle spese di spedizione.